打造智慧綠能科學城主題館　南市府提一站式綠能解決方案

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協助廠商推廣最新技術，共同打造「節能、創能、儲能」一站式解決方案的媒合交流場域。臺南市政府經濟發展局與「沙崙智慧綠能科學城辦公室」，邀集5家科學城永續能源廠商打造「沙崙智慧綠能科學城主題館」，並以「創新大南方、淨零新生活」為題，共同參加10月2日至4日於臺北南港展覽館2館舉辦之「2024 Net-Zero Taiwan臺灣國際淨零永續展」。市長黃偉哲表示，「2024臺灣國際淨零永續展」聚焦循環經濟、減碳與負碳技術、節能創新解決方案、綠色金融、綠電採購等元素，加大產業深度及廣度，融入企業及城市治理、生活應用及創新科技等面向。這次展會將成為國內外交流的平台，促進各界攜手合作，共同推動永續發展與淨零轉型。經濟發展局林榮川局長指出，今年「沙崙智慧綠能科學城主題館」於臺灣國際淨零永續展登場，該館參展廠商陣容堅強，包括思納捷科技股份有限公司、擎壤科技股份有限公司、精誠資訊股份有限公司、虹彩光電股份有限公司，及亞氫動力股份有限公司，展出內容涵蓋碳權交易、AIoT物聯網智慧串聯、無人機農業、雲端碳管理、綠色氫氣能源和低碳相關設計等多項永續能源科技創新產品及服務。經濟發展局也指出，這次展出亮點包含「思納捷科技」結合碳權交易和AIoT物聯網，提供20種以上隨選即用能源解決方案，平均可以協助企業節費10%以上，滿足企業節能、創能、儲能的能源管理需求；「擎壤科技」以無人機技術取代人力噴灑農藥結合農業數據與AI分析，大大減少人力需求，降低清潔成本、節能減碳。「精誠資訊」透過5A (AP、APP、API、Appliance、Algorithm) 跨界軟體能力，實現雲端碳管理系統及能源管理平台，推進碳排查數位化，提供一站式服務，有效協助企業降低能源成本、減少碳排放。至於，「虹彩光電」結合低碳相關設計，開發出具有舒適護眼及節能減碳領先世界之彩色電子紙，應用在移動、教育、醫療、零售四大領域，與地球環境互相依存；「亞氫動力」積極推動綠色能源，致力於低碳發電系統，建立完整的氫能環境解決方案，提供顧客低支出、高效率、低排放的發電系統。