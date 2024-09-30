山陀兒路徑激似「奪37命賽洛瑪」！南部年輕人將見此生最大風雨

中度颱風「山陀兒」即將撲台，目前朝向西北西轉西北前進，V字型轉彎的罕見路徑，將替南台灣帶來劇烈風雨。氣象粉專「台灣颱風論壇」就提到，47年前賽洛瑪颱風的路徑也十分相似，當時造成全台37人死亡、12人失蹤、298人受傷，而山陀兒很有可能就是這個世代的賽洛瑪颱風，「很多年輕南部人準備目睹這輩子沒看過的狂風暴雨。」
氣象粉專「台灣颱風論壇」今（30）日在Threads上發文，小編表示本身是高雄人，昨晚看到山陀兒颱風路徑已經陸續修到高雄附近登陸，馬上想起歷史等級的賽洛瑪颱風，「南部長輩聊起颱風，十有八九會提到『賽洛瑪』這個名字」，這個半世紀前的名颱，當初就是在高雄港登陸，「南部災情慘到長輩記一輩子。」
「台灣颱風論壇」小編指出，若山陀兒颱風按照目前路線登陸，很有可能就是這個世代的賽洛瑪颱風，雖然兩者強度、周遭環境有差，但從南部登陸就會替南台灣帶來強烈風雨。「有些人可能會覺得，阮是面對大海的人，拄著風湧阮毋驚，2016強颱莫蘭蒂都挺過去了，這次能怎樣」，但上一次莫蘭蒂颱風頂多是從近海掃過，「這次高屏陸地是直接吃颱風眼牆，如果真照目前預報走，颱編敢說很多年輕南部人準備目睹這輩子沒看過的狂風暴雨。」
🟡賽洛瑪颱風47年前重創南台灣
賽洛瑪颱風於1977年7月21日在菲律賓東方海面生成，路徑同樣是朝西北西進行後，在巴士海峽轉向北至北北東移動，最後於高雄至恆春間登陸。賽洛瑪環流小卻結構結實，當年曾在高雄刮出16級強陣風，至今仍是高雄氣象站歷史紀錄。
賽洛瑪颱風當時重創高雄港及台灣西南部電力設施，造成全台37人死亡、12人失蹤、298人受傷，南台灣災情相當慘重，當年報告更形容，賽洛瑪颱風是「造成二戰以來台灣最大的破壞事件」。
🟡山陀兒颱風最新動態
根據中央氣象署最新資料，山陀兒颱風今日上午11時，中心以每小時9轉5公里的速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，正從鵝鑾鼻東南方約210公里海面上逐漸逼近台灣。
氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒颱風移動速度緩慢，但結構十分扎實，不排除移動到台灣西南部時，有升級為「強颱」的可能性。山陀兒颱風預計週三（10/2）上午在高雄至屏東一帶登陸，明日至週四（10/3）上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。
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「台灣颱風論壇」小編指出，若山陀兒颱風按照目前路線登陸，很有可能就是這個世代的賽洛瑪颱風，雖然兩者強度、周遭環境有差，但從南部登陸就會替南台灣帶來強烈風雨。「有些人可能會覺得，阮是面對大海的人，拄著風湧阮毋驚，2016強颱莫蘭蒂都挺過去了，這次能怎樣」，但上一次莫蘭蒂颱風頂多是從近海掃過，「這次高屏陸地是直接吃颱風眼牆，如果真照目前預報走，颱編敢說很多年輕南部人準備目睹這輩子沒看過的狂風暴雨。」
🟡賽洛瑪颱風47年前重創南台灣
賽洛瑪颱風於1977年7月21日在菲律賓東方海面生成，路徑同樣是朝西北西進行後，在巴士海峽轉向北至北北東移動，最後於高雄至恆春間登陸。賽洛瑪環流小卻結構結實，當年曾在高雄刮出16級強陣風，至今仍是高雄氣象站歷史紀錄。
賽洛瑪颱風當時重創高雄港及台灣西南部電力設施，造成全台37人死亡、12人失蹤、298人受傷，南台灣災情相當慘重，當年報告更形容，賽洛瑪颱風是「造成二戰以來台灣最大的破壞事件」。
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根據中央氣象署最新資料，山陀兒颱風今日上午11時，中心以每小時9轉5公里的速度，向西北西轉西北前進，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，正從鵝鑾鼻東南方約210公里海面上逐漸逼近台灣。
氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒颱風移動速度緩慢，但結構十分扎實，不排除移動到台灣西南部時，有升級為「強颱」的可能性。山陀兒颱風預計週三（10/2）上午在高雄至屏東一帶登陸，明日至週四（10/3）上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。