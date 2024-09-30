拜登將告別白宮！宣布提供台灣約179億台幣軍援　史上最大筆

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美國《國防新聞》（Defense News）本月20日曾報導，美國官員透露，將為台灣提供包含訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知（multi-domain awareness）、無人機等軍事經費。白宮30日公布的備忘錄則顯示，美國總統拜登（Joe Biden）已批准相關計畫。據報導，拜登是依照美國憲法及法律賦予的權力，授權從國防部的防禦物資及服務中，調撥最多5.67億美元（折合新台幣約179億），向台灣提供援助。報導指出，這是美國迄今為止，此類援助計畫中最大的一筆。先前外媒報導則提到，這筆經費於4月到位，此後美國國防部各部門一直在規劃如何使用這筆經費，其中大部分將用於台灣。《路透社》認為，過去5年，中國持續提高對台灣的軍事與政治壓力，拜登此舉，是美國在面對美中緊張升溫之際，加強台灣軍事能力的最新行動。