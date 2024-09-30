清邁商業區一度被淹沒！泰國洪水釀數十億泰銖損失　暴雨下到十月

拜登將告別白宮！宣布提供台灣約179億台幣軍援　史上最大筆

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲白宮30日公布的備忘錄顯示，美國總統拜登已批准對台灣提供5.67億美元（約新台幣179億）的軍援。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮30日公布的備忘錄顯示，美國總統拜登已批准對台灣提供5.67億美元（約新台幣179億）的軍援。（圖／美聯社／達志影像）
美國《國防新聞》（Defense News）本月20日曾報導，美國官員透露，將為台灣提供包含訓練、庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知（multi-domain awareness）、無人機等軍事經費。白宮30日公布的備忘錄則顯示，美國總統拜登（Joe Biden）已批准相關計畫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據報導，拜登是依照美國憲法及法律賦予的權力，授權從國防部的防禦物資及服務中，調撥最多5.67億美元（折合新台幣約179億），向台灣提供援助。

報導指出，這是美國迄今為止，此類援助計畫中最大的一筆。先前外媒報導則提到，這筆經費於4月到位，此後美國國防部各部門一直在規劃如何使用這筆經費，其中大部分將用於台灣。

《路透社》認為，過去5年，中國持續提高對台灣的軍事與政治壓力，拜登此舉，是美國在面對美中緊張升溫之際，加強台灣軍事能力的最新行動。

向拜登、賀錦麗提緊急請求！澤倫斯基訪美　分析：把握最後機會

「塔虎脫條款」是什麼？美東港口將罷工　美官員揭拜登為何不叫停

影／拜登閉門會議未關麥罵中國　分析：恐破壞四方峰會的外交努力

2月內再遭暗殺企圖！川普遇襲未遂　白宮：拜登致電慰問安危

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選