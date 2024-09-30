老么的悲歌！余祥銓被大姊霸凌吃胖防身　鹿希派套房遭Sandy侵佔

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▲鹿希派曾和Sandy因為套房起過爭執。（圖／中天綜合台提供）

▲Eason有一個哥哥，小時候只能撿哥哥用剩的東西，還常常被忽略。（圖／中天綜合台提供）

余天的兒子余祥銓和吳宗憲兒子鹿希派同為家中老么，日前一起登上節目《同學來了》「大吐苦水」，講述在家中的委屈故事，兩人都經常和姊姊們起爭執，余祥銓回憶小時候被大姊余筱萍欺負的程度「應該可以提告」，和二姊余苑綺為了不被打死相約一起吃胖10公斤；鹿希派家裡約吃飯還會忘記約他，套房更是直接被大姊Sandy當成化妝室；另外有一個哥哥的Eason也訴苦「在家超沒存在感」。余祥銓在明（1日）晚播出的《同學來了》中提到爸媽很偏心，大姊余筱萍只要說一句沒錢了，就可以拿到一萬塊，輪到自己喊窮時，爸爸余天明明錢包還有錢卻說沒錢，叫他去找媽媽，找媽媽講了半小時後只拿到1000塊。他加碼透露小時候和二姊余苑綺經常被大姊余筱萍欺負，大姊總是對他們呼來喚去、各種命令，讓他們有一次真的在討論要不要弄馬桶水給大姊喝。大姊在家彷彿是糾察隊長，看到余祥銓回家會威嚇他「不准動」，結果余祥銓一罰站就從2點站到5點，他直呼這根本是霸凌，應該可以提告！為了不要繼續被大姊欺負，余祥銓還和余苑綺說：「我們可能會被打死，我們吃胖一點」，原本像瘦皮猴的他們，1年吃胖10幾公斤：「但我們不是為了打她，是為了不要被她打死。」鹿希派則不滿自己常常被家人忽略，當初他申請上伯克利時，爸爸吳宗憲很開心，因為可以拿來說嘴，想不到之後他卻忽然接到大姊Sandy突然打電話來罵他：「你在哪？不是說6點？」這才知道家人想約吃飯要為他慶祝上大學，卻忘記要約主角本人。另外他也和Sandy起過爭執，因為吳宗憲答應要給鹿希派一套小套房，讓他畢業回國可以住，怎料他回台灣後發現套房什麼都沒有，只有一個女王級的化妝桌，鹿希派想說這一定是Sandy的，就把它搬到Sandy家的小房間。然而某一天早上Sandy的化妝師卻一直來按電鈴，Sandy也打來一陣狂罵，原來是因為搬走化妝桌讓Sandy差點耽誤工作。當時剛起床的鹿希派備感委屈，於是硬起來嗆姊姊：「爸不是買給妳其他房子，那些多少錢妳都不用算嗎？」讓他最後贏了這場紛爭，至今也依舊住在那個套房之中。有一個哥哥的Eason則無奈在家很沒存在感，因為哥哥既是長子也是家族長孫，一直是大家最喜歡的小孩，自己則從小到大都被忽略，像是放學把哥哥接走，剩他在校門口等了一小時、大年初一全家出門，忘記他還在家睡覺等等。Eason甚至直到18歲以前都沒買過新衣服，都是撿哥哥用剩的。