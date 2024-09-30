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吳念庭臉部動刀還是帥！發文曝歸隊參加訓練　將成場上「面具俠」

記者林之越/綜合報導

▲台鋼雄鷹球星吳念庭（右），先前遭遇強襲球暴頭意外，如今手術後已經康復並回歸球隊，未來在訓練時也將使用醫生所製作的面具。（圖／翻攝自吳念庭 臉書）
▲台鋼雄鷹球星吳念庭（右），先前遭遇強襲球暴頭意外，如今手術後已經康復並回歸球隊，未來在訓練時也將使用醫生所製作的面具。（圖／翻攝自吳念庭 臉書）
吳念庭臉部動刀還是帥！台鋼雄鷹內野球星吳念庭，8月底交手樂天桃猿的比賽中，不幸在守備時遭到強襲球暴頭，後續針對鼻骨及下眼眶骨裂部分進行手術。今（30）日吳念庭在個人臉書粉專發文，向球迷報告，已經回歸球隊，並參與簡單訓練，未來在訓練時也會戴上帥氣面具，化身球場的「面具俠」。

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月初手術完成出院　恢復狀況良好

還原事發當下，樂天打者李勛傑敲出1顆一壘側的強勁滾地球，吳念庭試圖單膝跪地接球，沒想到在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。球團後續公佈傷勢，為鼻骨及下眼眶骨裂，將會進行手術。

▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，在8月底的比賽中，遭到強襲球擊中臉部，今（5）日透過個人臉書發文，表示自己已完成手術出院，並向球迷喊話，希望能盡快回到球場上。（圖／翻攝自吳念庭臉書）
▲台鋼雄鷹內野手吳念庭，在8月底的比賽中，遭到強襲球擊中臉部，9月初透過個人臉書發文，表示自己已完成手術出院，並向球迷喊話，希望能盡快回到球場上。（圖／翻攝自吳念庭臉書）
本月5日，吳念庭在個人社群平台上發文，告知手術完成且順利出院的好消息。時隔將近1個月後，吳念庭今（30）日再度在臉書上發文，寫道：「目前已經回到球隊，做一些簡單的訓練，恢復狀況都很好，能回到球場打球真的很開心。

從多張照片來看，在臉部進行手術的吳念庭，樣貌並沒有出現太大變化，底下不少網友留言寫道：「還是帥」、「好像更帥了」、「恭喜康復」、「沒影響到帥臉就好。」不過目前台鋼只剩下4場比賽，在下半季戰績排名第6位，已確定無緣季後賽，預估將等到下個賽季，才能再看見吳念庭站上球場。

▲今（30）日吳念庭在個人臉書粉專發文，向球迷報告，已經回歸球隊，並參與簡單訓練，未來在訓練時也會戴上帥氣面具，化身球場的「面具俠」。（圖／翻攝自吳念庭 臉書）
▲今（30）日吳念庭在個人臉書粉專發文，向球迷報告，已經回歸球隊，並參與簡單訓練，未來在訓練時也會戴上帥氣面具，化身球場的「面具俠」。（圖／翻攝自吳念庭 臉書）


吳念庭遭強襲球擊中！手術完成已出院　發文向球迷喊話：要等我喔

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