吳念庭臉部動刀還是帥！發文曝歸隊參加訓練　將成場上「面具俠」

吳念庭臉部動刀還是帥！台鋼雄鷹內野球星吳念庭，8月底交手樂天桃猿的比賽中，不幸在守備時遭到強襲球暴頭，後續針對鼻骨及下眼眶骨裂部分進行手術。今（30）日吳念庭在個人臉書粉專發文，向球迷報告，已經回歸球隊，並參與簡單訓練，未來在訓練時也會戴上帥氣面具，化身球場的「面具俠」。
月初手術完成出院 恢復狀況良好
還原事發當下，樂天打者李勛傑敲出1顆一壘側的強勁滾地球，吳念庭試圖單膝跪地接球，沒想到在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。球團後續公佈傷勢，為鼻骨及下眼眶骨裂，將會進行手術。
本月5日，吳念庭在個人社群平台上發文，告知手術完成且順利出院的好消息。時隔將近1個月後，吳念庭今（30）日再度在臉書上發文，寫道：「目前已經回到球隊，做一些簡單的訓練，恢復狀況都很好，能回到球場打球真的很開心。」
從多張照片來看，在臉部進行手術的吳念庭，樣貌並沒有出現太大變化，底下不少網友留言寫道：「還是帥」、「好像更帥了」、「恭喜康復」、「沒影響到帥臉就好。」不過目前台鋼只剩下4場比賽，在下半季戰績排名第6位，已確定無緣季後賽，預估將等到下個賽季，才能再看見吳念庭站上球場。
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還原事發當下，樂天打者李勛傑敲出1顆一壘側的強勁滾地球，吳念庭試圖單膝跪地接球，沒想到在眼前發生彈跳，擊中他的左手臂後，又彈到臉部，讓吳念庭痛到摀住臉部，久久無法起身。球團後續公佈傷勢，為鼻骨及下眼眶骨裂，將會進行手術。
本月5日，吳念庭在個人社群平台上發文，告知手術完成且順利出院的好消息。時隔將近1個月後，吳念庭今（30）日再度在臉書上發文，寫道：「目前已經回到球隊，做一些簡單的訓練，恢復狀況都很好，能回到球場打球真的很開心。」
從多張照片來看，在臉部進行手術的吳念庭，樣貌並沒有出現太大變化，底下不少網友留言寫道：「還是帥」、「好像更帥了」、「恭喜康復」、「沒影響到帥臉就好。」不過目前台鋼只剩下4場比賽，在下半季戰績排名第6位，已確定無緣季後賽，預估將等到下個賽季，才能再看見吳念庭站上球場。