山陀兒西修恐從高屏登陸　陳其邁：應變中心一級警戒開設

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▲陳其邁今天一早即先後前往本和里滯洪池、三民區大樓等地視察，並提醒民眾山陀兒颱風大概在12點左右高雄就會進入陸警的警戒區域。（圖／高市府提供）

▲陳其邁指出，山陀兒越往西走，對高雄的威脅更大，山區預估雨量最高會達到800毫米左右，由山陀兒可能直接從屏東或高雄登陸。（圖／高市府提供）

山陀兒颱風路徑西修來勢洶洶！中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報。最新一報將高雄納入陸警範圍，市長陳其邁今（30）日在視察防颱工作表示，高雄在12點左右就會進入山陀兒颱風陸上警戒區域，應變中心會一級警戒開設。他也提醒民眾注意，水閘門必要時候就必須提早關閉，以減少損失，地下室若有車輛須移車，市區有提供多處免費地點讓民眾移車。陳其邁指出，山陀兒越往西走，對高雄的威脅更大，山區預估雨量最高會達到800毫米左右，由山陀兒可能直接從屏東或高雄登陸，讓陳其邁憶及47年前的賽洛瑪颱風，當時造成37死、12人失蹤、298人受傷的嚴重災情，屆時的風或者是雨都會比較強大，因此已經整裝備戰。根據農業部農水署資料，高雄有68條土石流警戒區，以及2個大規模崩塌的黃色警戒，總共保全對象1547人。陳其邁也強調，按照高雄標準作業程序，一旦進入黃色警戒，高雄會採取強制撤離措施，目前也正在加速人員撤離，感謝國軍一大早就開始作業。陳其邁今天一早即先後前往本和里滯洪池、三民區大樓、五甲尾滯洪池、潭底洗抽水站視察，他提醒山陀兒颱風大概在12點左右高雄就會進入陸警的警戒區域，將會同步一級開設市府災害應變中心。