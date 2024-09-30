金城武定居日本神隱7年！遭爆開價2億日圓要賣「3層樓沖繩老家」

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▲金城武的爸爸是日本琉球人，媽媽是台灣人，近年他大多和家人在日本生活。（圖／華映提供）

▲金城武（右）因拍攝日劇《神啊！請多給我一點時間》，才在日本逐漸打開知名度。（圖／翻攝劇照）

▲金城武（左）曾被傳出和日本女主播馬場典子（右）結婚的消息，但最後證明是烏龍一場。（圖／資料照、馬場典子IG）

50歲不老男神金城武自從2017年拍完電影《喜歡．你》及待上映的《風林火山》後，就消失螢光幕7年之久，專心在日本陪伴家人。近日卻有日本媒體報導，金城武一家打算脫手在日本沖繩的3層樓老家；據傳這棟豪宅在當地非常有名，人人都知道是金城武一家在居住，如今有知情人透露，他們正在為房子尋找買家，開價約2億日幣（約新台幣4236萬元）要低調賣掉房產，預計將改買生活機能較便利的高級公寓居住。台日混血的金城武被日本媒體《NEWSポストセブン》（NEWS POSTSEVEN）爆料將賣掉在沖繩的老家，報導指出，這棟3層樓豪宅是2004年建造的，當時金城武主演日劇《神啊！請多給我一點時間》和《二千年之戀》後爆紅，在日本活動變多，經常和家人到這棟房子居住，當地居民也都知道這棟是金城武家。不過有鄰居透露，疫情前還有看過金城武來住，當時他沒有遮掩還親切跟路人打招呼，疫情後就鮮少看到金城武出現在此處。日媒也實際到當地查看，發現這棟豪宅距離那霸市約1小時車程，當地風景優美，附近還有海灘、高爾夫球場，相當適合當作度假小屋；但知情人透露，當地生活機能不太便利，無論去哪裡都需要自己開車，猜測金城武是考量到雙親年紀大了，才決定把這棟房子賣掉，但他們還是會在沖繩保留一個住所，可能會購入市區交通較方便的公寓。而金城武一家的房產管理公司則透露，他們希望房子售價是2億日圓（約新台幣4236萬元）左右。金城武雖然神隱7年鮮少出席公開活動，但男神熱度依舊不減，早就拍完的電影《風林火山》傳出會在今年12月上映，到時可能有機會看到金城武露面跑宣傳。今年2月金城武則被假傳烏龍婚訊，有消息稱他和49歲日本電視台前美女主播馬場典子低調結婚，還有人更改了金城武的維基百科配偶欄，但金城武的經紀人當時嚴正否認此事，表示這個婚訊完全是空穴來風、莫名其妙，金城武並不認識女方。