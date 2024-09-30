情緒不穩突抓狂！4個月役男「暴打安官」釀4傷　第十軍團回應了

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嘉義的陸軍257旅中坑營區28日上午發生暴力事件，一名吳姓二兵因不明原因突然出手毆打安全士官，兩名一兵前往勸架也無辜受波及，一共造成4人受傷。對此，第十軍團指出，案發後單位即將涉案人員移送偵辦，續依「刑懲併行」原則檢討重懲。吳姓二兵屬常備兵役軍事訓練役男，役期為4個月，28日上午吳姓二兵經過安全士官值班桌時，由於不明原因突然情緒失控，攻擊坐在值班桌前的下士，有2名一兵見狀上前勸架，將兩人拉開。對此，陸軍第十軍團指揮部表示，所屬257旅常備兵役軍事訓練吳姓役男，28日上午於營內因情緒失控，毆打安全士官，即遭現場幹部制止，人員經送醫治療已無大礙。第十軍團也指出，案發後單位即將涉案人員移送偵辦，續依「刑懲併行」原則檢討重懲；另援引為例，持恆引導官兵正向情緒管理及強化法治教育，嚴肅部隊紀律。