NBA開季分析／紐約尼克休賽季「梭哈」！Towns將成衝擊冠軍X因子

紐約尼克休賽季「梭哈」！去年距離東區決賽僅有一步之遙的紐約尼克，在新賽季開賽前，傳出讓人震撼的補強交易，將陣中Julius Randle、Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權送出，換來明尼蘇達灰狼「雙塔」之一的Karl-Anthony Towns，堪稱本次休賽季的最大筆交易之一，同時展現尼克新賽季力拚總冠軍的決心，以下《NOWnews今日新聞》將對他們的奪冠之路進行簡單分析。
📌紐約尼克休賽季交易整理：
綜觀NBA東區各大強權，撇除以4年總價2.12億美元（約合台幣69.4億元）合約簽下球星Paul George的費城76人，尼克可以說是休賽季補強動作最頻繁的隊伍。
先是在6月從布魯克林籃網交易來「大橋」Mikal Bridges，補足中鋒Isaiah Hartenstein轉戰奧克拉荷馬雷霆的空缺，接著就是近期送走Julius Randle、Donte DiVincenzo，並補進灰狼Karl-Anthony Towns。
在話題方面，原先隊內的Jalen Brunson、Josh Hart、Donte DiVincenzo，還有新加盟的Mikal Bridges，大學都效力於維拉諾瓦大學野貓隊（Villanova Wildcats），有望重現「Super-Nova」陣容，可惜Donte DiVincenzo如今出走灰狼，但或許將獲得更多上場空間。
📌紐約尼克爭冠優勢＆隱憂：
正如上述交易整理，截至今（30）日為止，多數東區球隊都還沒做出大動作的補強交易，因此對於去年在例行賽戰績位居第2名、且闖入季後賽第二輪賽事的尼克來說，勢必會是衝擊總冠軍的好時機。更何況，尼克去年季後賽以3：4不敵印第安納溜馬，是受傷兵潮影響，如今補強各方面戰力後，絕對有實力挑戰東區的霸主--塞爾提克。
在陣容方面，尼克由Jalen Brunson、OG Anunoby、Josh Hart、Mikal Bridges以及Karl-Anthony Towns組成的先發5人名單，單看星度就相當豪華，或許放到西區也有競爭前段班的可能性。
不過對於尼克而言，想要衝擊總冠軍，或許在候補方面仍是一大隱憂。內線替補雖然有籃板、防守能力兼俱的Mitchell Robinson，但上季同樣受傷勢困擾，而後場替補則是和先發實力有段落差。
縱使Tom Thibodeau的執教方式，往往都是讓主力球員幾乎打滿全場，也確實能收下一定成效。但在面臨球季尾聲，甚至是季後賽時，就不得不面對傷兵潮問題，而去年在第二輪敗給溜馬就是最佳的佐證，這部分可能只能期待Tom Thibodeau是否會在季後賽有所改變了。
📌紐約尼克爭冠X因子：
而尼克衝擊總冠軍的X因子，自然是新加盟的Karl-Anthony Towns。上賽季尼克內線戰力主要仰賴Mitchell Robinson、Julius Randle、Isaiah Hartenstein還有Mitchell Robinson，如今4人有3人都離隊，而缺少Rudy Gobert幫助的Karl-Anthony Towns，能否鞏固住尼克內線防區，也會是觀察重點之一。
另一方面，後場主將Jalen Brunson的進攻手段，包含切入、中距離投射，都相當依賴內線球員的擋拆搭配，再搭配上有外線投射能力的Karl-Anthony Towns後，是否能再讓團隊進攻模式多元化，是讓人值得期待的部分，但也同樣需要經過時間的考驗。
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綜觀NBA東區各大強權，撇除以4年總價2.12億美元（約合台幣69.4億元）合約簽下球星Paul George的費城76人，尼克可以說是休賽季補強動作最頻繁的隊伍。
先是在6月從布魯克林籃網交易來「大橋」Mikal Bridges，補足中鋒Isaiah Hartenstein轉戰奧克拉荷馬雷霆的空缺，接著就是近期送走Julius Randle、Donte DiVincenzo，並補進灰狼Karl-Anthony Towns。
在話題方面，原先隊內的Jalen Brunson、Josh Hart、Donte DiVincenzo，還有新加盟的Mikal Bridges，大學都效力於維拉諾瓦大學野貓隊（Villanova Wildcats），有望重現「Super-Nova」陣容，可惜Donte DiVincenzo如今出走灰狼，但或許將獲得更多上場空間。
📌紐約尼克爭冠優勢＆隱憂：
正如上述交易整理，截至今（30）日為止，多數東區球隊都還沒做出大動作的補強交易，因此對於去年在例行賽戰績位居第2名、且闖入季後賽第二輪賽事的尼克來說，勢必會是衝擊總冠軍的好時機。更何況，尼克去年季後賽以3：4不敵印第安納溜馬，是受傷兵潮影響，如今補強各方面戰力後，絕對有實力挑戰東區的霸主--塞爾提克。
在陣容方面，尼克由Jalen Brunson、OG Anunoby、Josh Hart、Mikal Bridges以及Karl-Anthony Towns組成的先發5人名單，單看星度就相當豪華，或許放到西區也有競爭前段班的可能性。
不過對於尼克而言，想要衝擊總冠軍，或許在候補方面仍是一大隱憂。內線替補雖然有籃板、防守能力兼俱的Mitchell Robinson，但上季同樣受傷勢困擾，而後場替補則是和先發實力有段落差。
縱使Tom Thibodeau的執教方式，往往都是讓主力球員幾乎打滿全場，也確實能收下一定成效。但在面臨球季尾聲，甚至是季後賽時，就不得不面對傷兵潮問題，而去年在第二輪敗給溜馬就是最佳的佐證，這部分可能只能期待Tom Thibodeau是否會在季後賽有所改變了。
📌紐約尼克爭冠X因子：
而尼克衝擊總冠軍的X因子，自然是新加盟的Karl-Anthony Towns。上賽季尼克內線戰力主要仰賴Mitchell Robinson、Julius Randle、Isaiah Hartenstein還有Mitchell Robinson，如今4人有3人都離隊，而缺少Rudy Gobert幫助的Karl-Anthony Towns，能否鞏固住尼克內線防區，也會是觀察重點之一。
另一方面，後場主將Jalen Brunson的進攻手段，包含切入、中距離投射，都相當依賴內線球員的擋拆搭配，再搭配上有外線投射能力的Karl-Anthony Towns後，是否能再讓團隊進攻模式多元化，是讓人值得期待的部分，但也同樣需要經過時間的考驗。