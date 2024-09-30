NBA開季分析／紐約尼克休賽季「梭哈」！Towns將成衝擊冠軍X因子

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▲Mikal Bridges過去在NCAA也是維拉諾瓦大學（Villanova University）畢業，還是當家控衛。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約尼克休賽季大肆補強，除了與當家球星Jalen Brunson簽下一份4年1.565億美元（約新台幣51億元）提前續約合約，也透過交易找來Mikal Bridges，新賽季將要挑戰塞爾提克的龍頭寶座。（圖／美聯社／達志影像）

▲上賽季勇闖至西區冠軍賽的明尼蘇達灰狼，把昔日狀元郎Karl-Anthony Towns交易到紐約尼克，換來大前鋒Julius Randle、Donte DiVincenzo以及一個首輪選秀權。（圖／取自社群X）

紐約尼克休賽季「梭哈」！去年距離東區決賽僅有一步之遙的紐約尼克，在新賽季開賽前，傳出讓人震撼的補強交易，以下《NOWnews今日新聞》將對他們的奪冠之路進行簡單分析。綜觀NBA東區各大強權，撇除以4年總價2.12億美元（約合台幣69.4億元）合約簽下球星Paul George的費城76人，尼克可以說是休賽季補強動作最頻繁的隊伍。先是在6月從布魯克林籃網交易來「大橋」Mikal Bridges，補足中鋒Isaiah Hartenstein轉戰奧克拉荷馬雷霆的空缺，在話題方面，原先隊內的Jalen Brunson、Josh Hart、Donte DiVincenzo，還有新加盟的Mikal Bridges，大學都效力於維拉諾瓦大學野貓隊（Villanova Wildcats），有望重現「Super-Nova」陣容，可惜Donte DiVincenzo如今出走灰狼，但或許將獲得更多上場空間。正如上述交易整理，截至今（30）日為止，多數東區球隊都還沒做出大動作的補強交易，因此對於去年在例行賽戰績位居第2名、且闖入季後賽第二輪賽事的尼克來說，勢必會是衝擊總冠軍的好時機。在陣容方面，尼克由Jalen Brunson、OG Anunoby、Josh Hart、Mikal Bridges以及Karl-Anthony Towns組成的先發5人名單，單看星度就相當豪華，或許放到西區也有競爭前段班的可能性。縱使Tom Thibodeau的執教方式，往往都是讓主力球員幾乎打滿全場，也確實能收下一定成效。但而尼克衝擊總冠軍的X因子，自然是新加盟的Karl-Anthony Towns。上賽季尼克內線戰力主要仰賴Mitchell Robinson、Julius Randle、Isaiah Hartenstein還有Mitchell Robinson，，但也同樣需要經過時間的考驗。