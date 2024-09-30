山陀兒颱風很危險！吳德榮：登陸後卡在台灣上空　暴雨分2波肆虐

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）在經過一連串的路徑調整後，目前預測將往西北移動到台灣西南部近海後，北轉登陸高屏一帶，再穿過台灣遠離，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，山陀兒颱風的路徑主要替台灣帶來2波形態不同的降雨，「花東雨勢不停，南部下完換北部」，民眾務必提前做好防颱準備。
吳德榮接受《NOWnews》採訪指出，現階段山陀兒颱風被「太平洋高壓」慢慢推著往前進，各國路徑預測漸趨一致，等到太平洋高壓向南伸長過來後，山陀兒颱風就會開始有「往東北轉向」的份量，以目前的路徑預測來看，第一波暴風圈接觸到台灣陸地時，是風雨最強的時刻，主要劇烈降雨會落在花東及恆春半島，颱風登陸點及南側也有較強雨勢。
第二波要注意的，是山陀兒颱風通過台灣之後，會對北台灣帶來較強降雨，宜蘭特別要留意豪雨；相形之下，桃園以南到台南受到中央山脈保護，處於背風面，雖不定期有些劇烈雨勢，但主要影響還是偏向山區，平地反而風雨較小。
中央氣象署簡任技正伍婉華補充，山陀兒颱風今天中午暴風圈已經觸陸，隨後持續朝西北走，明天下半天移動到台灣西南側轉彎，轉彎前有機會變強颱，週三白天有機會在高雄至屏東一帶登陸，然後加速從東半部出海，週四下半天遠離台灣，明日至週四上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。
吳德榮說，由於山陀兒颱風比較偏向縱走形式，雖然移動速度慢，但颱風中心登陸之後，強度會受到地形破壞明顯減弱，屆時颱風卡在台灣上空受到地形破壞會持續減弱，只有高層的結構會持續影響，劇烈的雨勢會亂下，等到颱風出海北上後，慢慢的被中緯度槽線牽引，才會開始加速遠離。
吳德榮強調，雖然山陀兒颱風北上之後會受到地形、山脈破壞，和台灣地形「互相傷害」後減弱，但從今天下午到明天，花東地區及恆春半島雨勢絕對不容小覷，民眾務必要提前做好準備。
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第二波要注意的，是山陀兒颱風通過台灣之後，會對北台灣帶來較強降雨，宜蘭特別要留意豪雨；相形之下，桃園以南到台南受到中央山脈保護，處於背風面，雖不定期有些劇烈雨勢，但主要影響還是偏向山區，平地反而風雨較小。
中央氣象署簡任技正伍婉華補充，山陀兒颱風今天中午暴風圈已經觸陸，隨後持續朝西北走，明天下半天移動到台灣西南側轉彎，轉彎前有機會變強颱，週三白天有機會在高雄至屏東一帶登陸，然後加速從東半部出海，週四下半天遠離台灣，明日至週四上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。
吳德榮說，由於山陀兒颱風比較偏向縱走形式，雖然移動速度慢，但颱風中心登陸之後，強度會受到地形破壞明顯減弱，屆時颱風卡在台灣上空受到地形破壞會持續減弱，只有高層的結構會持續影響，劇烈的雨勢會亂下，等到颱風出海北上後，慢慢的被中緯度槽線牽引，才會開始加速遠離。
吳德榮強調，雖然山陀兒颱風北上之後會受到地形、山脈破壞，和台灣地形「互相傷害」後減弱，但從今天下午到明天，花東地區及恆春半島雨勢絕對不容小覷，民眾務必要提前做好準備。
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