山陀兒颱風很危險！吳德榮：登陸後卡在台灣上空　暴雨分2波肆虐

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▲山陀兒颱風昨（29）日路徑出現大幅修正，目前預估往西北移動後，明（1）日會北轉，有機率在高雄至屏東一帶登陸。（圖／中央氣象署）

▲今年第18號颱風「山陀兒」逼近且有登陸機會，氣象署預估北部、東半部、中南部山區，從今日開始至週三（10/2）就會有明顯的雨量累積。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）在經過一連串的路徑調整後，目前預測將往西北移動到台灣西南部近海後，北轉登陸高屏一帶，再穿過台灣遠離，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，，民眾務必提前做好防颱準備。吳德榮接受《NOWnews》採訪指出，現階段山陀兒颱風被「太平洋高壓」慢慢推著往前進，各國路徑預測漸趨一致，等到太平洋高壓向南伸長過來後，山陀兒颱風就會開始有「往東北轉向」的份量，以目前的路徑預測來看，第二波要注意的，是；相形之下，桃園以南到台南受到中央山脈保護，處於背風面，雖不定期有些劇烈雨勢，但主要影響還是偏向山區，平地反而風雨較小。中央氣象署簡任技正伍婉華補充，山陀兒颱風今天中午暴風圈已經觸陸，隨後持續朝西北走，，然後加速從東半部出海，週四下半天遠離台灣，明日至週四上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。吳德榮說，由於山陀兒颱風比較偏向縱走形式，雖然移動速度慢，但，等到颱風出海北上後，慢慢的被中緯度槽線牽引，才會開始加速遠離。吳德榮強調，雖然山陀兒颱風北上之後會受到地形、山脈破壞，和台灣地形「互相傷害」後減弱，但，民眾務必要提前做好準備。