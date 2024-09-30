爆紅ETF榜單出爐！債券、科技類皆入列　這檔暴力配息ETF最夯

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受到8月日圓套利交易引發的資金退潮影響，台股在Q3進入「價跌」和「量縮」的整理階段。Yahoo奇摩股市App今（30）日公布的本季「5大爆紅ETF榜」中，聚焦科技類成分股和高配息ETF，由「有暴力配息ETF」之稱的00934中信成長高股息奪冠。5大ETF爆紅榜單中，幾乎都是新面孔，但仍可看出高配息持續受投資人歡迎。位居榜首的是曾有「暴力配息ETF」之稱的00934中信成長高股息，年化配息率達到8.9%，吸引股民關注。隨著美國聯準會降息2碼，債券相關ETF再度成為投資人焦點，00680L元大美債20正2和00687B國泰20年美債皆入榜，分別排行第2、第5。以科技類股為主要持股的ETF是本季ETF爆紅榜的另一大趨勢，00905FT台灣Smart是少數給予高配息的市值型ETF，其持股分布在AI、電動車和5G供應商，以特選多因子指數建立投資組合受到關注，排行第3。00881國泰台灣5G+精選台積電、鴻海、聯發科等台灣科技龍頭，同時搭配流動性、獲利能力等指標，並依據市值排序，排行第4。第1名：中信成長高股息（00934）第2名：元大美債20正2（00680L）第3名：FT台灣 Smart（00905）第4名：國泰台灣5G+（00881）第5名：國泰20年美債（00687B）