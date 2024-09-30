NBA開季分析／40歲詹皇存在一大隱憂　湖人會進入「父子時間」嗎

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▲在2024-25賽季的新人年，可以預期Bronny James下一季作為新秀不會有太多的上場時間，湖人隊後場深度豐富，有Russell和Reaves擔任先發，還有Gabe Vincent和Max Christie作為替補。（圖／美聯社／達志影像）

▲八村壘可能不是明星球員，但在湖人隊今夏沒有太多補強的情況下，他將對於球隊的前景發揮至關重要的作用。（圖／美聯社／達志影像）

▲剛和美國男籃一起拿下巴黎奧運金牌的LeBron James油箱裡還有油嗎?（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2024-25開季即將到來，聯盟30隊試圖為了爭奪冠軍而戰，洛杉磯湖人上賽季止步首輪，不敵衛冕軍丹佛金塊。今年夏天球隊補強不多，主要操作是將主帥換成JJ Redick，以及選進Bronny James，希望能夠培養年輕球員、激發現有陣容潛力。如此的新思維和新的團隊運作方是否有效？「詹皇」LeBron James還有無機會衝擊總冠軍？《NOWnews》將對此進行簡單分析。LeBron James在今年的12月30日度過生日後，將成為NBA史上第29位40歲或以上在聯盟中參加比賽的NBA球員。上個賽季，在James和Anthiny Davis都先發的比賽中，湖人隊取得了39勝25負的戰績，他們仍然是聯盟中頂尖的雙人組合。湖人上賽季戰績為47勝35敗，首輪輸給了丹佛金塊，例行賽表現不穩定，導致他們未能以高順位種子進入季後賽，是他們提前出局的原因。上賽季當他們派出佳陣容——James、Davis、D’Angelo Russell、Austin Reaves和八村壘先發時打出了18勝6敗的戰績，前總教練Darvin Ham未能善用手中食材炒出好菜，也成為他被解雇的原因。在2024-25賽季的新人年，可以預期Bronny James下一季作為新秀不會有太多的上場時間，湖人隊後場深度豐富，有Russell和Reaves擔任先發，還有Gabe Vincent和Max Christie作為替補。Bronny還是未完成品，他並沒有父親那樣的驚人天賦，需要一些時間來匹配上聯盟的水準，因此在發展聯盟獲得穩定的出賽，會是更好的選項。儘管如此，湖人隊下個賽季將創造歷史，LeBron和Bronny將成為聯盟史上第一對同隊效力的父子組合，他們有機會在季初同場比賽。這也是將是2024-25賽季的重要看點之一。近期在參加《GoJo and Golic》節目時，詹皇分享了即將和兒子作為隊友在NBA出賽的感覺，「這周，我們一起去健身房，這是我和Bronny第一次作為職業球員站在場上訓練、互相對抗、為賽季做準備。」James說，「有幾次我感覺自己失去了專注——我並不常在場上失去專注——有幾次我看向旁邊、看著他、看著他如何準備、看著他追趕其他球員。對我自己來說，這是令人難以置信的一年，我也對他充滿希望。」看著這位主宰「後喬丹時代」多年的頂級球星在場上出現另一種角色和心情，將會是相當有意思的事。八村壘一直以來是評價兩極的球星，他是出色的進攻型前鋒，可以投籃、可以做一些進攻動作；但他的積極性、防守、以及和壯碩身軀不符合的對抗能力，是許多人對他有所質疑的部分。一名湖人球迷若不是給予他高度評價，就是認為應該將他給交易出去。但八村壘雖然可能不是明星球員，但在湖人隊今夏沒有太多補強的情況下，他將對於球隊的前景發揮至關重要的作用。以下是他在接下來的幾個月裡應該努力提升的三件事：1.提高三分球命中率八村壘通常是一名非常出色的三分射手。上賽季例行賽，他的三分球命中率為42.2%；而在季後賽中，他的三分球命中率提升到為48.7%。問題是他投的不夠多，上賽季他每36分鐘出手4.6記三分球，如果他能夠提高這個數字，將會對湖人隊有所幫助，因為湖人隊的三分球出手數在聯盟中僅排在第28位。新任主教練 JJ Redick已經在訪問中多次暗示他們將會出手更多三分球出手，而這位NBA新帥在其職業生涯中，就是一位出色的外線投手。2. 成為更好的籃板手八村壘身高 203公分，體重104公斤，但在他的職業生涯中，他場均只有4.8個籃板。籃板球是湖人隊上賽季最大的弱點之一，他們需要在這方面得到八村壘的幫助。3. 持續參與進攻有時候，八村壘在場上會突然隱身，今年首輪對金塊的系列賽就是如此，對敢感受不到他的進攻威脅，於是就會去給James及Davis增加更多進攻壓力。他的身高和體能在接近籃框附近的地區會很有破壞力，因此新賽季他需要更主動一些，從底線空切、掩護後襲框、把握住空接機會，如此「混血王子」在這支球隊中將會更有價值。沒有人能夠戰勝時間老人。我的意思是，沒有人。就算他是4屆MVP、4屆總冠軍和4屆FMVP、20次全明星、20次最佳陣容得主，也沒有辦法擊敗牠。James總有一天會老，他將在今年12月滿40歲，他在去年季後賽、巴黎奧運的表現證明，在短時間的系列賽中，他仍可以提升自己的水平到最高級別、與任何和任何球隊在攻防上對抗而不若下風。但他再也無法在整個賽季中做到這一點了。上一季他出賽71場是近6季最高，這6季他只有兩季出賽超過60場，其中一個是2019-20的冠軍賽季——而那個賽季因為新冠肺炎疫情爆發，而被拉長，讓老將獲得大量休息時間。所以下一個賽季我們要看到James打了70場、甚至60場的機率，恐怕不高。而當James作壁上觀時，這支湖人從未證明他們可以拿出足夠理想的表現，等待當家球星歸來。今年休賽季湖人缺乏補強，這意味著他們沒能從雙星體系中走出來，詹皇的年齡和AD的傷病都是潛在問題。缺乏陣容容錯率，讓湖人有可能再次重演前幾季的問題：艱難的走過一個賽季，疲憊不堪地以後段班順位進入季後賽，然後輸給一支整體上更好的球隊。我們不禁想問——巴黎奧運會是James打過的最後一場有意義的比賽嗎？他的剩餘生涯會以史詩結尾，還是提前進入「父子時間」？這將是整個聯盟都關注的問題。拭目以待。