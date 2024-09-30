山陀兒颱風接近　中市府展開防汛整備因應

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中央氣象署(29)日8時30分發布第18號颱風山陀兒海上颱風警報，今(30)日凌晨2時30分發布陸上颱風警報，依據氣象署8時30分最新警報單，此颱風已增強為中度颱風且暴風圈有擴大的趨勢，預估10月1日至10月2日距離台灣最近，亦不排除從屏東或高雄登陸的可能。台中市政府已提前展開防汛整備，嚴陣以待，全力守護市民安全。台中市政府表示，台中市災害應變中心已於30日上午9時三級開設，由消防局、警察局、水利局、建設局的緊急應變小組編組成員運作，市府將持續監控颱風動態，後續視颱風對台中威脅情形提高開設層級。市府指示各區公所已提早開始防颱整備作業，將視需要針對警戒區域、低窪地區及積水地點有立即危險的保全對象，確認收容安置場所能量並進行必要預防性撤離措施，優先掌握弱勢族或居住地下室者等動態；另要求消防局各大隊、分隊將加強整備防颱水域及救生救助器材，以利救災順遂。中市府呼籲，山陀兒颱風將對台中山區造成致災性降雨，因此在山區偏遠的易成孤島地區、土石流及大規模崩塌潛勢區，請居民注意強降雨帶來的風險，並加強盤整並儲備充足物資，也請民眾在颱風期間不要前往山域、水域及海邊活動，並注意自身安全。面對颱風山陀兒可能帶來的致災性風雨，水利局已備妥2萬個沙包、移動式抽水機241部，抽水站與移動式抽水機已完成油料補充及啟動測試。水利局表示，台中市有5座大型抽水站及5座簡易抽水站，均已完成整備待命，各在建工程於工區周邊圍籬及鷹架加強固定，此次颱風前已完成轄管各級排水路的清疏共計111公里，包含區域排水69公里、雨水下水道21公里、及野溪21公里等，以維排水功能正常發揮。此外，建設局也已做好萬全準備，目前已完成側溝清淤22,525公尺、樹木防災高空修剪26,912株、滯洪池水位檢視，16處車行地下道警示設施、機電設備及抽水設備均完成運轉測試，用最嚴謹的態度，做最周全的戒備，提供市民安全的用路環境。