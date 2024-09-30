高雄捷運工區加緊防颱　輕軌綠巨人隧道加固護樹

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▲大順路段輕軌綠巨人雨豆樹隧道，加強拉繩檢查綁固與支撐加固。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄捷運針對岡山路竹、黃線及小港林園線等工區進行防颱整備。（圖／高市府捷運局提供）

山陀兒颱風來襲，高雄捷運針對岡山路竹、黃線及小港林園線等工區進行防颱整備，除要求捷運統包團隊謹慎作好工區各項加固防颱準備外，並要求統包團隊統整人力、機具設備及物料等，捷運局今（30）日檢視輕軌綠巨人隧道雨豆樹防颱護樹作業，加強拉繩檢查綁固與支撐加固等。捷運局長吳嘉昌表示，市府非常重視工區周邊安全，今天特別督促顧問督導各標統包商於颱風來襲前針對捷運工區沿線周圍進行總體檢，同時要求捷運團隊做好各項防颱整備，提醒於颱風豪雨期間應隨時注意工區安全，做好緊急應變措施，定期巡查回報，以保障市民的生命財產安全。捷運局表示，颱風來襲伴隨的強風暴雨不可小覷，輕軌營運團隊做好萬全準備防範可能災害。此外，高雄捷運各工區特別針對岡山路竹、黃線及小港林園線等工區進行防颱整備作業，除要求捷運統包團隊謹慎作好工區各項加固防颱準備外，並要求統包團隊統整人力、機具設備及物料等，防範颱風期間強風豪雨的侵襲，確保工區周圍及用路人的安全。捷運局進一步說明，捷運工程四線齊發，除輕軌成圓及捷運岡山車站已完工通車外，目前尚有岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線各標案正陸續進行工程施作。目前岡山路竹第二階段正進行基樁打設、邊溝加蓋、自來水管遷等各項工程，而黃線及小港林園線各統包標亦持續分區段辦理細部設計、交通維持、地質補充調查及管線遷移等相關作業，工程持續依計畫推進中。