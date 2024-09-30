金管會5條件放行！專業投資人得「複委託」方式買外國虛擬資產ETF

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為提供投資人多元商品之選擇性，並提升我國證券商複委託業務動能，復考量外國虛擬資產ETF之投資風險較高，金融監督管理委員會參採中華民國證券商業同業公會之建議，開放專業投資人得以「複委託」方式投資外國虛擬資產ETF，並說明5項開放內容及配套措施。金管會今（30）日表示，若為投資人身分別，考量虛擬資產性質複雜且價格波動劇烈，虛擬資產ETF投資風險較高，證券商受託買賣外國虛擬資產ETF之委託人以專業投資人為限。專業投資人包含專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人之法人或基金、及屬於專業投資人之自然人。其二，金管會要求應強化瞭解客戶程序，證券商應建立適當之虛擬資產ETF商品適合度制度並報經董事會通過，並於委託人初次買進前評估委託人具備虛擬資產暨相關商品投資專業知識及具備一定投資經驗，以瞭解客戶委託買賣該商品之適配性。第三為需簽具風險預告書，除委託人為專業機構投資人外，委託人應於初次買進前簽具風險預告書，證券商始得接受其委託，第四是提供商品資訊：除委託人為專業機構投資人外，證券商應於委託人初次買進前提供虛擬資產ETF相關商品資訊。最後需定期教育訓練，金管會表示，證券商應定期對業務人員辦理虛擬資產暨相關商品教育訓練，以利業務人員充分瞭解該商品；金管會將持續關注證券商複委託業務辦理情形，持續完善相關規定，以確保投資人權益及提升證券商競爭力。