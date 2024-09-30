百歲「公道伯」愛喝可樂　盧秀燕帶可樂拜訪祝重陽快樂

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重陽節將至，台中市長盧秀燕今(30)日拜訪太平區人稱「公道伯」的101歲人瑞張連慶阿公。張連慶五代同堂，盧秀燕親切問候並致贈市府重陽敬老禮金1萬元，轉贈總統府及衛福部重陽賀禮金鎖片，更特別準備阿公最愛的可樂，祝福重陽節快樂。盧秀燕表示，「家有一老，如有一寶！」中市有46萬位65歲以上資深長輩，張連慶阿公高齡101歲，年輕時事業有成，退休後專職擔任太平區調解委員長達28年，成功調解上千件案件，讓大家化干戈為玉帛，促進社會祥和，獲頒行政院調解服務獎，肯定其「積善之家、必有餘慶！」此外，由於盧秀燕聽說阿公在早餐時段喜歡吃5顆芝麻湯圓、稀飯配草莓果醬，還特別愛喝可樂，因此她今特別帶可樂來拜訪；由於市長自己也是可樂的忠實粉絲，以往營養師或衛生局都會勸她少喝一點，她很高興找到知音了。張連慶阿公今看見盧市長帶可樂來探望，也不禁豎起大拇指比讚。張阿公說，他平時飲食沒有禁忌，吃飽睡飽就是他的長壽小秘方。盧秀燕感謝阿公一生為家人、為社區奉獻付出，也提醒所有市民家人，有空多陪陪家人，祝福資深公民長輩們重陽節快樂，大家身體健康、心情愉快、松柏長青。社會局說，各區公所自9月19日至10月11日發放重陽敬老禮金，今年百歲人瑞共有424人(女性236人、男性188人)，其中，剛滿百歲人瑞有175人。台中市除獨有的每月6千元百歲人瑞禮金，也持續打造銀髮友善環境，推動老人健保補助，積極擴充社區照顧關懷據點及長青學苑，敬老愛心卡也可多元使用，鼓勵長輩多出門走走。