山陀兒釀菜價飆！蔥蒜狂漲128%　農糧署：自由市場機制

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山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）目前預測將往西北移動到台灣西南部近海後，北轉登陸高屏一帶，再穿過台灣遠離。昨（29）日北農蔬菜每公斤平均批發價56.7元，新北市果菜市場蔥、蒜漲幅更高達128%，讓許多消費者叫苦連天。農糧署今（30）日表示，這是自由市場機制，也將會釋出冷藏蔬菜，並在量販超市設立平價專區。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒颱風今天中午暴風圈已經觸陸，隨後持續朝西北走，明天下半天移動到台灣西南側轉彎，轉彎前有機會變強颱，週三白天有機會在高雄至屏東一帶登陸，然後加速從東半部出海，週四下半天遠離台灣，明日至週四上半天，將會是風雨影響最劇烈的時段。颱風加上近日大雨，讓菜價飆漲，根據北農統計，29日蔬菜到貨量1254公噸，小白菜、空心菜、青江菜等葉菜類批發價每公斤均破百元，新北市果菜市場也指出，蔥、蒜漲幅更高達128%。農業部農糧署副署長姚志旺今日出席「台灣TFS（Taiwan Fruits Star）水果之星」頒獎典禮，會後受訪時表示，豪大雨造成蔬菜受損、減產，颱風後可能還是會有一些損害，呼籲農民做好防颱準備、提早採收，農糧署也會滾動式釋出倉儲的高麗菜、包心白菜等。姚志旺坦言，昨日蔬菜平均批發價將近57元，比前幾天都還高，跟颱風天預期心理、休市前一日交易熱絡等因素有關，除了滾動倉儲，也會在量販超市設立平價專區供消費者選購。針對蔥蒜漲幅，姚志旺認為，這是市場機制，農業部會每日檢討，盡量提供蔬菜。