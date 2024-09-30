山陀兒颱風最新路徑！各國預測「貫穿台灣」成共識　右眼牆最關鍵

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▲山陀兒颱風（國際命名Krathon）持續朝台灣方向接近中。（圖／翻攝中央氣象署）

山陀兒颱風（國際命名Krathon）持續朝台灣方向接近中，各國氣象機構也不斷將預測路徑西修，最終在今（30）日主要氣象機構單位的路徑預測已經出現共識，皆預測山陀兒將「貫穿台灣」，未來將從高屏一帶登陸。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」也認為，右眼牆將成為影響高雄的關鍵點。國家災害防救科技中心（NCDR）匯整各國颱風路徑預測，今（30）日上午11點的最新路徑中，各國預測皆認為山陀兒會登陸台灣，未來山陀兒在台灣西南方近海後將北上，可能登陸高屏一帶沿海，並將罕見由西南向東北穿越台灣，最後從東北部出海。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」也深入分析，「」，首先是歐洲模式大部份系集預測的路徑約從高雄~台南登陸，決定性路徑從北高雄登陸，路徑類似1977年的賽洛馬，「將掃過高屏一帶，就可能出現比賽洛馬還強的陣風」。至於美國模式預測的系集路徑，則較多認為會從林邊~枋寮間登陸，這樣一來高雄「將閃過風力最強的右眼牆」，風雨相對就會較小，屏東沿海則可能出現16~17級強陣風。「觀氣象看天氣」也指出，接下來山陀兒北轉的位置是在東經119度附近，還是121度附近？將會是是否重創高雄的關鍵。