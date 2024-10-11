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▲▼每隔半年，費桑島就會由隸屬於法國、西班牙2座不同的城市輪流管轄。地理位置及主權輪換時間圖。（圖／翻攝自網路）

世界之大無奇不有，沒有不可能，只有想不到。歐洲有座費桑島（英語：Pheasant Island；西班牙語：Isla de los Faisanes；法語：Île des Faisans），350多年以來，一直實施「主權每半年換一次」的奇特傳統，每隔半年，它的管轄權就會由位於河岸兩邊，2個隸屬於不同國家的城市管轄。根據《BBC》報導，費桑島又稱費倫特島，位於法國和西班牙邊界的比達索阿河（Bidassoa）上，面積約為6820平方公尺。在中古世紀的歐洲，法、西2國長期在這爭奪領土權，直到1659年，歷經3個月的談判，2國簽訂了「庇里牛斯條約」（the Treaty of the Pyrenees），交換領土、重劃國界，法國國王路易十四還與西班牙國王腓力四世的女兒聯姻。在那之後，費桑島就成為法國和西班牙的共管領土，2國輪流管治該島。每年2月1日至7月31日，該島由西班牙的伊倫市（Irún）管理，另外6個月則屬於法國的昂代市（Hendaye）。雖然這座島不大，受到潮汐影響，有時甚至可以直接用走的就登島，但一般情況下，遊客是不能造訪費桑島的，在西班牙獨裁政權佛朗哥（Francisco Franco）期間，邊界被嚴格管控。昂代市長埃塞納羅（Kotte Ecenarro）透露，當時費桑島周遭，曾每隔100公尺就設立崗哨點，防止反對者藉由此地進出。報導提到，這種古老的聯合主權，被稱為「共同統治」，費桑島是現存推行該政策最久遠的地區之一。然而，時至今日，許多年輕人都未必知道費桑島的歷史重要性，島上只有幾棵樹和修剪整齊的草地，以及一塊古老的紀念碑，紀念那段逐漸遠去的歷史。