10月電價漲不漲　許舒博：爭取賣場、超商、食品廠凍漲

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電價費率審議會今（30）日下午2時召開，雖然山陀兒颱風來襲，讓經濟部風雨交加，但委員均準時出席。商總理事長許舒博會前受訪表示，這次會盡量努力，達到「重經濟、護民生」，爭取便利商店、大賣場及食品廠等電價凍漲。據今年4月調漲結果，除了產業用電大幅度調升，影響到百貨公司、購物中心，民生用電中的小商店也面臨3%至10%不等的調幅，影響到便利商店、超市及餐飲業者；若以便利商店加盟主為例，一年至少增加近7.5萬元電費。許舒博表示，民生電價主要會影響到一般老百姓的大賣場、傳統市場，還有便利商店等零售，是自己想要爭取凍漲的方向。其次，他也會為食品廠發聲凍漲，因為這些產業不僅對於穩定民生物價有幫助，近期兩岸間的食品外銷受到很嚴重的挑戰，這些都會在電價審議會中表達意見，這些都是他以商總立場會去爭取。而目前政府及台電態度均是朝向「民生緩漲、工業調漲」是否符合商總期待？許舒博則表示，「我不能這樣講，這樣的話那個工業會罵我」，但等等會探討台電在營運成本上出現哪些問題。