反霸凌！教育部推出「Call Me卡」　提供學生檢測處境與求助管道

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為了避免學生不當行為衍生霸凌事件，教育部113學年度起製作「Call Me卡」的反霸凌宣導卡，提供學生、家長透過自我檢測，檢視學校的人際互動是否處在不友善或遭受不當對待的情形，若有則可透過卡上的反映管道尋求協助。教育部指出，「Call Me」的檢測項目是以受害者、旁觀者的立場進行情境式自我問答，內容包括「在學校感受到孤單、無助」、「被同學惡意毆打」、「需要用金錢（或物品）換友誼」、「在學校沒有同學會跟你玩」、「被同學嘲笑或取不雅綽號」、「打開網路，就看到同學在罵你」，一旦發生上述情況，則可諮詢、協助的相關管道包括導師、輔導室或學務處、家長、縣市反霸凌專線、教育部反霸凌專線1953、反霸凌留言板、同學、朋友等其他管道，還有學校的反映信箱與專線電話。教育部表示，「Call Me卡」提供各級學校透過友善校園週或相關活動加強宣導事宜，除此之外，教育部也會持續督導學校依據《校園霸凌防制準則》，落實校園霸凌防制宣導、事件通報與處理、學生輔導與管教等相關防制推動工作，也會攜手學校共同避免發生校園霸凌事件。