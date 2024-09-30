國慶晚會門票15分鐘搶光　想看江蕙大巨蛋旁還有第二現場

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10月5日國慶晚會將在台北大巨蛋舉行，睽違9年沒開金嗓的天后江蕙屆時也會復出開唱。北市觀傳局提供5000張門票公民眾索取，今午12時開搶，沒想到僅短短15分鐘就被索取一空。國慶晚會門票今午開搶，但不少網友一打開售票系統網頁就大當機，轉瞬間顯示5000張門票已被索取一空，氣得網友直跳腳。不過，觀傳局下午澄清，今年國慶晚會網路索票，由市府委託廠商於網路平台處理；經與「udn售票網」廠商確認，該網路平台於今天上午11時45分開始啟動「排隊機制內部檢核程序」，包含檢視系統運作狀況及阻擋機器人，此為內部系統程序，並未實際對民眾開放排隊。觀傳局強調，系統準時於中午12時開放民眾進入網站排隊索票，每位註冊會員最多索取兩張門票，5000張票券已於15分鐘內索取完畢，採用排隊機制讓索票過程順利，無出現當機情事。北市府表示，若沒搶到國慶晚會入場券，民眾也能在大巨蛋旁邊的松菸大道第二現場，以戶外投影大銀幕同步欣賞場內的精采實況，屆時會備有國慶小物提供，歡迎大家湊熱鬧、慶雙十。