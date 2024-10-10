我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露自己追劇時常會「暈船」想戀愛。（圖／記者陳明安拍攝）

▲李雅英私下也很愛笑，目前正在努力學習中文。（圖／記者陳明安拍攝）

▲李雅英魅力十足，舉手投足都散發女神氣質。（圖／記者陳明安拍攝）

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，來台加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後行程滿檔，外型甜美的她一笑就足以讓人融化。李雅英接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露自己追劇時常會「暈船」想戀愛，先前因為看了《想見你》，覺得男主角許光漢很帥，和女神如影隨形的翻譯也曝光她私下可愛的一面。被問到理想型是什麼，李雅英不好意思大笑：「每次看電視劇都會愛上男主角，所以最近有什麼電視劇很紅，那部戲的男主角就是我的理想型。」像是台劇《想見你》的許光漢、韓劇《揹著善宰走》的邊祐錫，她都覺得又帥又有魅力。儘管在追劇的過程中會充滿粉紅泡泡，但劇播完後，她很快就會忘記，李雅英回憶，她到台南旅遊時，有去一間烏龍麵店，是《想見你》的拍攝場景，但她當下卻只顧著吃，完全沒有意識到，只覺得烏龍麵好好吃。李雅英先前到高雄、台南去旅遊，稱讚南部的天氣很好，自然景觀也很漂亮，「很像在度假的感覺，下次會想去東部走走。」她直言雖然南部豔陽高照，卻沒有北部的濕氣那麼重，儘管流了很多汗，她也不擔心脫妝，脫妝了再補就好了，直率表示：「就是旅行嘛！」她回憶當時還去了當地有名的花園夜市，「很多攤販的老闆都請我直接品嚐看看，怎麼那麼親切！」記者特別訪問到李雅英的隨行翻譯，想看看女神私下的模樣，翻譯也透露，李雅英除了工作的時候，平常也很愛笑，常常都會正面思考，「她甜美的笑容大概來自於她本身的個性。」他笑說，儘管李雅英目前的中文程度還需要加油，但一直都很努力，會試著記住每個單字，「最近還背了一首台語歌，覺得好有熱情！」李雅英坦言，對台灣最印象深刻的就是「人」，她獨自在國外發展，有很多需要適應的地方，因為沒什麼經驗，比較容易犯錯，大家也都會體諒她，「非常親切！這點讓我很感動。」李雅英話鋒一轉，突然對著記者真情流露：「今天的採訪妳很溫柔地訪問，也讓我很感謝。」讓記者立刻對李雅英比手指愛心示愛，她也嬌羞笑出來，真性情的模樣魅力十足。