王碩瀚、林宴慈、張豐豪「放輕鬆」當金馬遞獎大使　禮品袋近10萬

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▲王碩瀚（左起）、林宴慈、張豐豪等3位本屆金馬獎遞獎大使，介紹今年金馬獎推出的多項精美禮品。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

每年金馬獎頒獎典禮都會邀請演藝圈的潛力新秀擔任遞獎大使，今年由《（真）新的一天》王碩瀚、《鬼才之道》林宴慈和《以愛之茗》張豐豪中選，被問到是否有需要特別準備，兩個男生不約而同都請教了曾有此經驗的「學長」黃雋智，被建議「放輕鬆」，而唯一的女生林宴慈不僅為此先暫停在紐約的學業返回台灣，還開始練習穿高跟鞋，希望到時能完美達成任務。金馬獎主辦單位也公開了今年入圍者會獲得的禮品袋，包括(G)I-DLE舒華代言的擴香禮盒等，總價值近10萬元。身為遞獎大使，王碩瀚、林宴慈、張豐豪有機會在典禮舞台上見到前輩影人，有沒有最期待的一位？王碩瀚笑言希望能夠向李安自我介紹，他去年隨著《（真）新的一天》劇組一起走紅毯，看到導演陳宏一與眾多影壇同業寒暄，自己倒是沒有太多機會和前輩們聊到天，期待今年可以彌補遺憾。林宴慈則是想跟欣賞已久的桂綸鎂見到面，桂綸鎂過去在《藍色大門》、《女朋友。男朋友》、《腿》的演出她都欣賞過，認為從青澀到成熟，桂綸鎂一直有自己的氣質，問她是否有欣賞對方最新的國際合作大片《台北追緝令》？她笑道：「這個週末就會去看。」張豐豪從大一開始認識金馬，以遞獎大使身分走上頒獎舞台算是完成了小願望，過去他曾在金馬影展一天看過5部電影，還有一屆比較特別是有部16還是18小時的電影，當時分3天看完，是前所未有的體驗。今年他希望能見到金馬獎執行委員會主席李屏賓，表示上攝影課時都會以李屏賓的作品當教材，形容對方是「從教科書走出來的人」。每年備受矚目的金馬入圍者禮品，今年涵蓋食品、保健品、居家及娛樂用品等多達30個品項，總價值近10萬元。其中包含品牌聯名野餐墊、環保購物袋及露營杯、以及麻將外帶組和便利商店的金馬獎座悠遊卡等，都會在影展期間同步販售，影迷也能夠珍藏。第61屆金馬獎頒獎典禮將於今年11月23日（週六）舉行。