準日相石破茂未上任先喊「解散國會」自認罕見　10/27將舉行大選

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日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會指名為日本新任首相，在上任籌畫內閣人事布局前，石破茂率先宣布，將在獲得指名後，9日隨即解散眾議院，並於10月27日舉行改選，在還未上任就搶先宣布，不僅日媒訝異，石破茂本人也坦言罕見。根據日媒共同社與NHK報導，石破茂30日在自民黨本部召開記者會時宣布，10月1日透過臨時國會當選日本新任首相後，他將在10月9日宣布解散眾議院，擬於10月15日公告選舉日期，將在10月27日進行眾議院選舉。石破茂表示，「我們認為新政府盡快接受人民的評斷很重要，如果條件滿足，我們希望在10月27日舉行解散和大選。」他宣布了自己的打算在10月27日舉行眾議院選舉。對於如此快速的原因，石破茂則稱，「我也能理解，在還沒就任首相來做這樣的事情很不尋常」，他強調，沒有其他原因促使。值得注意的是，石破茂先前曾在總裁選舉期間提過，希望在眾參兩院舉行預算委員會後，才解散眾議院，他希望透過跟朝野議員答辯後，提供選民投票選擇的判斷依據；但在選上後態度隨即受到自民黨內部壓力，改為不排除各種可能，希望在和「在野黨進行辯論」後，盡早解散眾議院舉行總選舉。