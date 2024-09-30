空品不良季節來臨！環境部修正發布「空氣品質標準」　全亞洲最嚴

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▲大氣環境司司長張順欽司長說明本次空氣品質標準修正重點。（圖／環境部）

▲空氣品質標準修正對照表。（圖／環境部）

秋冬空氣品質不良季節來臨，環境部今（30）日特召集各地方政府環保單位舉辦「113年度秋冬季節空品不良應變啟動會議」，並提出「建置區域聯防」、「落實精準應變」及「強化受體防護」」3項新作法，攜手地方共同精進空品不良時的應變與民眾健康防護，也在今日環境部修正發布「空氣品質標準」，細懸浮微粒（PM2.5），年平均值及日平均值分別由原先的15及35 µg/m3，加嚴為12及30 µg/m3，為亞洲最嚴格的標準，預計2030年達標，其他污染物也同步加嚴。環境部表示，臺灣地區秋冬季節受氣象因素影響，容易出現擴散條件差的情形，較常發生空氣品質不良，歷經第一期空氣污染防制方案的推動，空氣品質已有顯著的改善，也同時反應在空品不良季節的空氣品質改善上，例如細懸浮微粒(PM2.5)紅色警示站日數已由107年秋冬季節217站日，降至112年16站日，改善率達93%。其中環境部與地方政府長期推動跨區合作應變機制，在空品維護上也發揮了一定的成效。環境部長彭啓明表示，現行空氣品質指標(AQI)係以過去較長時間平均濃度計算，當AQI達預警等級時，民眾已暴露多時，未能提早防護，或是身體已經明顯感到不適，對於敏弱族群或孩童影響較顯著。環境部提出「強化受體防護」的創新作法，將以小時濃度達AQI紅色警告等級時，即在空品監測網及環境即時通App發布防護通知訊息，民眾可從網站或下載App得知測站小時濃度警訊提醒，以利學校或敏弱族群採行防護措施，較過往等到AQI達預警等級時，提前至少2~4小時以上，讓民眾可及早防護。大氣司司長張順欽說明，民眾未來將會感受到預警次數會增加，原因出在AQI的計算方式不一樣，並提供更即時的預警，並非空氣品質變差。其次，根據過去空品不良日數統計發現，在特定天氣型態下(東北風、高壓出海及高壓迴流)，造成紅害的比例較高，因此面對今(2024)年秋冬季節，環境部將「建置區域聯防」，在納入地形、氣候等條件下，針對不同狀況做出更精準的跨縣市區域聯防。在特定天氣型態下空品不良時，上風處空品區也會同步啟動應變，例如預報明日中部空品區空品不良AQI>100，且天氣型態為東北季風，除中部空品區啟動應變外，上風處的竹苗空品區也須同步啟動應變措施，和過往僅有預警的空品區自行應變不同，期望上下風處空品區共同應變，減緩空品惡化。再者，近年空品不良的指標污染物也逐漸由PM2.5轉為臭氧(O3)，過往著重於處理粒狀物的應變措施如公共工程減少揚塵、加強巡察露天燃燒、商港船隻減排等的作法也將調整。為「落實精準應變」，各縣市執行應變作為時，應針對不同污染物採行不同應變措施，如發生臭氧空品不良時，針對揮發性有機物，要求大型高臭氧生成潛勢製程的2,000家工廠配合應變、大型連鎖餐飲業強化污染防制，以及加油站檢視油氣回收設施等，精準強化應變作為。環境部強調，空污改善工作是需要中央、地方政府及各單位共同攜手合作，同時籲請事業單位配合應變減排，加強污染防制措施，落實企業責任。環境部也在今日修正發布「空氣品質標準」，依循WHO指引全面加嚴各項空氣污染物標準：加嚴懸浮微粒(PM10)、細懸浮微粒(PM2.5)、臭氧(O3) 、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)及一氧化碳(CO)等標準值，特別是民眾高度關注的PM2.5，年平均值及日平均值分別由原先的15及35 µg/m3，加嚴為12及30 µg/m3，為亞洲最嚴格的標準。空氣污防制區改採站站達標認定：各縣市是否符合空氣品質標準的判定方式，由「整體縣市各測站平均值」修正為「站站達標」，進一步強化防制區認定的嚴謹性，落實全民呼吸健康平權。調整空氣品質指標：配合空品標準加嚴，自明(114)年1月1日起調整民眾每日接收空氣品質指標(AQI)之濃度門檻，採更嚴格的防護標準，提前啟動污染應變，確保民眾日常健康防護。