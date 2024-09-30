主打無菜單鐵板燒美食 「明水然•樂」插旗台中大魯閣

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▲「明水然•樂」透過鐵板師傅巧手烹調，呈現14道料理的個人套餐，更能嘗出「鮮」意十足的雋永好味。(圖／業者提供)

▲主打無菜單鐵板燒美食，「明水然•樂」菜色全看鐵板料理人的功力，讓食客充滿未知的驚喜。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.30)

▲「明水然•樂」主打A5和牛和龍蝦，以套餐型式呈現，每客1600元價格親民。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.30)

近2年在北部及日本東京掀起無菜單鐵板燒熱潮，以致一位難求的「明水然•樂」，繼肉多多火鍋、狂一鍋之後，也進駐台中插旗大魯閣新時代購物商場，並造成開幕前一個月訂位秒殺盛況。業者表示，由於國內外觀光人口激增，因此看好位於台中車站附近大魯閣商場的人潮與消費能力，台中首店遂落腳大魯閣。以無菜單鐵板燒為號召，「明水然•樂」主打集團的頂級肉品+海鮮，食材嚴選是一大特色，再搭配日本進口食器與和風擺盤，呈現質感十足的個人套餐，內有A5和牛與生猛龍蝦外，其它菜色均交由鐵板師傅烹調與研創，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。與坊間同類型鐵板燒最大的不同的是，「明水然•樂」研發推出「生猛龍蝦三味」佳餚，從龍蝦肉佐南瓜醬、龍蝦膏蒸蛋到龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用。此外，除了不吃牛肉的客人可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，挑戰開發鐵板料理的更多可能。「明水然•樂」套餐很豐盛，包含有季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。如有喜歡的食材，可以提前三天預訂。即日起至10月27日開幕慶期間，消費者來店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」乙杯 。「明水然•樂」標榜保留食材特色，透過鐵板師傅的巧手烹調，呈現14道料理的個人套餐，更能嘗出「鮮」意十足的雋永好味。