看江蕙好難！國慶晚會索票「疑偷跑15分鐘」挨轟黑箱　官方道歉了

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▲國慶晚會免費門票索取頁面等待時間竟長達56分鐘，民眾抱怨門票早就被搶光。（圖／翻攝udn售票網）

▲網站否認有偷跑，強調只是預先啟動了內部檢核程序。（圖／翻攝udn售票網粉專）

▲國慶晚會陣容包含復出歌壇的台語天后江蕙，吸引許多粉絲索票。（圖／江蕙 臉書）

今年國慶晚會將在10月5日於台北大巨蛋登場，演出陣容包含江蕙、黃妃、林育羣、高爾宣等人，吸引眾多粉絲索票。今（30）日中午12點udn售票網正式開放登記，，讓大批等待12點搶票的民眾傻眼，怒轟索票網站偷跑15分鐘。對此，台北市觀傳局稍早也出面回應，強調系統在中午12點才準時開放民眾進入網站排隊，11點45分只是啟動「排隊機制內部檢核程序」，udn售票網也針對誤會公開道歉了。北市觀傳局提供5000張國慶晚會免費門票給民眾索取，今午12點在udn售票網開搶，沒想到僅短短15分鐘就被索取一空。有民眾抱怨一點進去平台就呈現當機狀態，甚至有的人畫面甚至顯示要排隊56分鐘，根本搶不到。還有民眾發現，udn售票網小編在門票開搶前6分鐘才於臉書粉專的留言處稱「11:45分已開啟排隊機制囉」，大批民眾都表示不知情，紛紛留言痛罵：「完全不知道11:45可提前登入排隊」、「為什麼要排隊卻沒有提早公布」、「排隊是哪招，頁面那麼晚才出來，扯爆」，懷疑免費索票根本是黑箱作業，普通老百姓才搶不到票。針對抱怨，北市觀傳局稍早查證後回應：「該網路平台於今（30）日上午11時45分開始啟動『排隊機制內部檢核程序』，包含檢視系統運作狀況及阻擋機器人，此為內部系統程序，並未實際對民眾開放排隊。」觀傳局強調，系統是準時於中午12點開放民眾進入的，每位註冊會員最多索取2張門票，5000張票券已於15分鐘內索取完畢，採用排隊機制讓索票過程順利進行，並無出現當機情事。udn售票網臉書粉專也發文致歉：「很抱歉造成大家的誤解」，但還是有多位民眾不買單，紛紛留言嗆聲：「很討厭這種排隊機制，靠自己實力速度搶票就好，已經有用實名制還用這種方式售票幹嘛？希望歌手以後盡量不要用你們的售票系統，很傻眼」、「非常扯蛋的解釋啊」、「票都沒了，說這些也沒用」。不少民眾希望可以有加開的門票再開放索取，北市府則呼籲沒搶到票的民眾，可以到大巨蛋旁邊的，透過投影幕同步欣賞歌手的精彩表演，屆時現場也會準備國慶小物給大家。