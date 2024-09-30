大谷翔平甩開季初「水原一平」爭議！繳史詩級數據　打臉質疑聲浪

大谷翔平甩開季初「水原一平」爭議！效力於洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，本季開端可以說是相當不安寧，先後發生了翻譯水原一平的簽賭案，以及在洛杉磯的豪宅遭到媒體拍攝等事件。但他在賽季之中，用實力甩開這些爭議事件，雖然無緣寫下「55轟、55盜」的神級紀錄，但仍以54轟、59盜的誇張成績作收，刷新多項大聯盟百年來紀錄，並將踏入夢想的季後賽之路。
水原事件遭質疑 日媒空拍洛城豪宅
回顧大谷翔平的開季，參加道奇交手小熊的海外開幕戰，飛往韓國首爾製造一波熱潮，當時媒體更預估4場比賽為當地帶來約1000億韓元（約合23.77億元新台幣）的經濟效益。
然而，期間卻傳出，前任專屬翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷翔平約1700萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑，所幸最終經法院證實，僅是單純的被害人。
另一方面，傳出大谷翔平加入道奇後，就在洛杉磯購買一棟價值785萬美元（約合2.5億元新台幣）的豪宅。不過還沒入住，就被《富士電視台》、《日本電視台》拍攝，甚至使用空拍機拍攝內部，讓大谷翔平氣到將房子出售，並透過經紀公司宣布，未來會禁止這兩家電視台的相關採訪。
將關注拉回球場 一刀流仍然強大
縱使經過如此多的風風雨雨，大谷翔平還是用驚人的表現，將大眾的視野帶回到球場上。去年賽季末，進行TJ手肘韌帶置換手術後，失去「二刀流」優勢的大谷翔平，本季不甘於只專注於打擊，反而專心衝刺盜壘數，再次打破多項紀錄。
在20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，其中包含個人的本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄。後續更持續推進盜壘數，最終停在第59盜，一口氣超越傳奇日本球星，鈴木一朗所留下的單季56盜紀錄。
大谷翔平在本季全壘打和盜壘排行榜，都排在全大聯盟第二名，加入2名人堂球星Ty Cobb、Honus Wagner行列，寫下百年來紀錄。更重要的是，他帶領道奇奪下國聯西區王位，正式前往自己旅美7年以來，夢寐以求的季後賽殿堂，而如此完美且難以複製的賽季，正是大谷翔平不受場外風波干擾，用來回擊外界質疑的最好方式。
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回顧大谷翔平的開季，參加道奇交手小熊的海外開幕戰，飛往韓國首爾製造一波熱潮，當時媒體更預估4場比賽為當地帶來約1000億韓元（約合23.77億元新台幣）的經濟效益。
然而，期間卻傳出，前任專屬翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷翔平約1700萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑，所幸最終經法院證實，僅是單純的被害人。
另一方面，傳出大谷翔平加入道奇後，就在洛杉磯購買一棟價值785萬美元（約合2.5億元新台幣）的豪宅。不過還沒入住，就被《富士電視台》、《日本電視台》拍攝，甚至使用空拍機拍攝內部，讓大谷翔平氣到將房子出售，並透過經紀公司宣布，未來會禁止這兩家電視台的相關採訪。
將關注拉回球場 一刀流仍然強大
縱使經過如此多的風風雨雨，大谷翔平還是用驚人的表現，將大眾的視野帶回到球場上。去年賽季末，進行TJ手肘韌帶置換手術後，失去「二刀流」優勢的大谷翔平，本季不甘於只專注於打擊，反而專心衝刺盜壘數，再次打破多項紀錄。
在20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，其中包含個人的本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄。後續更持續推進盜壘數，最終停在第59盜，一口氣超越傳奇日本球星，鈴木一朗所留下的單季56盜紀錄。
大谷翔平在本季全壘打和盜壘排行榜，都排在全大聯盟第二名，加入2名人堂球星Ty Cobb、Honus Wagner行列，寫下百年來紀錄。更重要的是，他帶領道奇奪下國聯西區王位，正式前往自己旅美7年以來，夢寐以求的季後賽殿堂，而如此完美且難以複製的賽季，正是大谷翔平不受場外風波干擾，用來回擊外界質疑的最好方式。