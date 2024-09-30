大谷翔平甩開季初「水原一平」爭議！繳史詩級數據　打臉質疑聲浪

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▲大谷翔平遭水原一平竊取約5.2億，其中將近3094萬轉往拉斯維加斯賭場。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇擊敗聖地牙哥教士，奪下國聯西區的例行賽冠軍，日籍球星大谷翔平賽後開心沐浴在香檳之中，總教練Dave Roberts受訪時則透露，今（28）日將會讓他繼續出賽。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平甩開季初「水原一平」爭議！效力於洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，本季開端可以說是相當不安寧，先後發生了翻譯水原一平的簽賭案，以及在洛杉磯的豪宅遭到媒體拍攝等事件。回顧大谷翔平的開季，參加道奇交手小熊的海外開幕戰，飛往韓國首爾製造一波熱潮，當時媒體更預估4場比賽為當地帶來約1000億韓元（約合23.77億元新台幣）的經濟效益。然而，另一方面，傳出大谷翔平加入道奇後，就在洛杉磯購買一棟價值785萬美元（約合2.5億元新台幣）的豪宅。不過還沒入住，縱使經過如此多的風風雨雨，大谷翔平還是用驚人的表現，將大眾的視野帶回到球場上。去年賽季末，進行TJ手肘韌帶置換手術後，失去「二刀流」優勢的大谷翔平，本季不甘於只專注於打擊，反而專心衝刺盜壘數，再次打破多項紀錄。後續更持續推進盜壘數，最終停在第59盜，一口氣超越傳奇日本球星，鈴木一朗所留下的單季56盜紀錄。大谷翔平在本季全壘打和盜壘排行榜，都排在全大聯盟第二名，加入2名人堂球星Ty Cobb、Honus Wagner行列，寫下百年來紀錄，而如此完美且難以複製的賽季，正是大谷翔平不受場外風波干擾，用來回擊外界質疑的最好方式。