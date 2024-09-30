楊繡惠接到董至成電話「爆哭30分鐘」！湘瑩公開徐乃麟私下一面

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湘瑩（左起）、董至成、夏乙薇出席活動，對楊繡惠、徐乃麟之間的恩怨有不同看法。（圖／DESENO笛森諾旅遊精品）

▲湘瑩稱讚徐乃麟人很好，會幫忙找工作給她。（圖／DESENO笛森諾旅遊精品）

楊繡惠跟徐乃麟的「妳最賤」事件持續延燒，與2位有工作交集的董至成、夏乙薇、王嫚萱（湘瑩），今（30）日出席行李箱活動時，難逃被問及對此事的看法，董至成透露有打電話安慰楊繡惠，2人講了30分鐘電話「楊繡惠有20分鐘都在哭」，夏乙薇、湘瑩則分享徐乃麟私下一面，讚美乃哥是很照顧人的溫暖前輩。回顧事件開端，楊繡惠26日在臉書發文控訴錄製《天才衝衝衝》時被徐乃麟罵「妳最賤」，徐乃麟稱是「節目效果」並非本意，節目也發聲明表示「當下錄影氣氛歡樂，沒有任何辱罵狀況」力挺徐乃麟，一切過程是節目效果無誤。董至成透露有打給楊繡惠安慰，電話一接起來對方就大哭，30分鐘裡有20分鐘都在流淚，他對她說：「別哭了吧，沒必要浪費這麼多眼淚，反正日子還是要過，工作還是要做，諧星本來就沒這麼大的偶包，她反應大一點，是羅生門吧？半小時都是聽她講，她比我激動，我不激動，聽她說事情的原委，她覺得她沒錯。」希望他倆和好嗎？董至成自認沒資格：「我是誰啊？我..哪有這麼大的力量...我跟他們都是好朋友，好朋友反目成仇才是最可怕的，不熟的反目成仇，大不了吃一頓飯、喝酒解決，好朋友就是手心手背都是肉。」董至成不擔心被開玩笑，因為當決定踏入演藝圈當諧星，「貞操、廉恥都馬沒了，AK47步槍也打不過（指厚臉皮），諧星沒這自覺的話，還搞什麼笑？」那敢開別人玩笑嗎？董至成說如果想這麼多的話，主持節目就會綁手綁腳，「人，很多的開玩笑都是脫口而出，學問也是，開玩笑罵人是反射動作，不用構思馬上脫出口，快，就傷到人了嘛，如果會想一下再說，怎麼傷？」好久不見的湘瑩，自從2012年跟Makiyo（川島茉樹代）、丫子、友寄隆輝發生「毆打計程車司機事件」後，在螢幕上曝光的頻率銳減，但近日工作還是會碰到徐乃麟，聊到錄影真實狀況，湘瑩說：「乃哥私下滿溫暖的，準時下班一定會之外，我之後沒出現時，他遇到我會問我最近好不好，我之前沒工作的時候，會主動幫我接一些工作，雖然比較少聯繫，但現在看到他就是很親切的感覺。」湘瑩近期積極復出，10月開始進組拍戲。而發生「毆打計程車司機事件」後，湘瑩沒再跟Makiyo頻繁聯繫，「但她生兒子的時候我有傳訊息，就比較少聯絡了，逢年過節問候一下。」