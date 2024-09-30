中信兄弟季後賽有隱憂！徐基麟、王凱程恐缺戰　王建民提頂替人選

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中信兄弟季後賽有隱憂！中信兄弟昨（29）日以8：5擊敗樂天桃猿，拿下中職35年的下半季冠軍，同時也確定有季後賽可以打。但陣中投手戰力受到傷兵潮影響，包含徐基麟、王凱程的傷勢狀況都還未確定，恐怕會缺席季後賽。然而，在本土先發投手、牛棚方面，都相對沒有這麼穩定。對此，投手教練王建民在訪問中表示，2人的傷勢都還在等醫生進一步檢查，雖然目前詳細狀況還不確定，但兩人本季應該差不多結束。當被問到是否有頂替人選時，