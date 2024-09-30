中信兄弟季後賽有隱憂！徐基麟、王凱程恐缺戰　王建民提頂替人選

中信兄弟季後賽有隱憂！中信兄弟昨（29）日以8：5擊敗樂天桃猿，拿下中職35年的下半季冠軍，同時也確定有季後賽可以打。但陣中投手戰力受到傷兵潮影響，包含徐基麟、王凱程的傷勢狀況都還未確定，恐怕會缺席季後賽。兄弟的投手教練王建民接受媒體《ETtoday》訪問時，指出：「牛棚方面楊志龍、彭識穎狀況比較好，是可以考慮拉上來。」先發投手人選則是余謙以及魏碩成。
兄弟開心奪季冠軍 投手戰力藏隱憂
兄弟先發洋投陣容堅強，包含猛登、克迪以及在下半季表現回穩的德保拉，堪稱是中職6隊內最頂尖的輪值，也是奪下季冠軍的原因之一。然而，在本土先發投手、牛棚方面，都相對沒有這麼穩定。
此外，季初表現還算及格的徐基麟，在下半季有些找不回狀態，且在17日對上富邦的比賽，還沒投完一局就因手肘不適而退場；後援投手王凱程，則是在19日的比賽登板後援，只投了4球就退場。
對此，投手教練王建民在訪問中表示，2人的傷勢都還在等醫生進一步檢查，雖然目前詳細狀況還不確定，但兩人本季應該差不多結束。當被問到是否有頂替人選時，王建民表示，牛棚方面二軍的楊志龍、彭識穎，狀況比較好，可以考慮拉上來，而先發投手的部分，則可能會寄望余謙，還有魏碩成也是人選之一。
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兄弟先發洋投陣容堅強，包含猛登、克迪以及在下半季表現回穩的德保拉，堪稱是中職6隊內最頂尖的輪值，也是奪下季冠軍的原因之一。然而，在本土先發投手、牛棚方面，都相對沒有這麼穩定。
此外，季初表現還算及格的徐基麟，在下半季有些找不回狀態，且在17日對上富邦的比賽，還沒投完一局就因手肘不適而退場；後援投手王凱程，則是在19日的比賽登板後援，只投了4球就退場。
對此，投手教練王建民在訪問中表示，2人的傷勢都還在等醫生進一步檢查，雖然目前詳細狀況還不確定，但兩人本季應該差不多結束。當被問到是否有頂替人選時，王建民表示，牛棚方面二軍的楊志龍、彭識穎，狀況比較好，可以考慮拉上來，而先發投手的部分，則可能會寄望余謙，還有魏碩成也是人選之一。