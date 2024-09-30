山陀兒颱風來襲！農民嘆「水稻再20天收割」　曾遇7位數農損金額

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▲水稻很怕遇上颱風，除了可能讓稻穗無米粒，還有可能讓稻穗泡水。（圖／翻攝務農夫婦）

山陀兒颱風（Krathon）持續朝台灣逼近，中央氣象署預估，山陀兒颱風中心會在週三（10/2）於高屏沿海一帶登陸，也呼籲民眾慎防颱風影響。對此，農業YouTuber小劍劍也無奈發聲，坦言再過20天自己的二期水稻就能收割，如今卻只能期盼「傷害能夠降到最低」。山陀兒颱風持續朝台灣逼近，YouTuber小劍劍今（30）日無奈發文，「其實再過20天今年2期的水稻就可以收割了，有時候就是這樣努力耕種，準備期待豐收，卻來著讓農民們感到無奈的颱風侵襲」。小劍劍先是解釋，颱風對於水稻的災損，因為現在水稻正處於開花期，「遇到颱風最怕的就是無法正常授粉以及發育」，風雨掃過後，綠油油的稻穗容易呈現受損枯黃現象，最慘就是造成稻穗無米粒，也就是俗稱的「空包彈」，基本上就沒什麼收成了，雨水過大也可能讓正常生長的稻穗泡水，造成倒伏。隨後小劍劍也透露過去颱風來襲，自己的農損金額，「以我在花蓮玉里種植的情況來說，包含農地租金秧苗肥料等，每公頃總成本約13萬4200元。去年遇到小犬颱風那年最慘，每公頃所得僅剩8萬5800元，等於一公頃虧損4萬8400元，我去年種了40公頃，等於虧損快200萬。不過幸好有買保險，損失才沒有那麼多。自己選擇的職業，要自己承擔風險，現在很多的農作物都可以保險，也跟台灣所有農民說聲加油」。不少網友看完小劍劍的詳細分享之後，也紛紛給予鼓勵「盼老天爺高抬貴手」、「加油，辛苦的台灣農民」、「靠天吃飯的農民，真的很辛苦...加油」、「真的是很辛苦，看天吃飯，加油」。