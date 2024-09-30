味全龍要搶各隊FA強打者！葉總鎖定中信兄弟張志豪、陳子豪等人

張志豪、詹子賢、陳子豪可能轉隊？中職味全龍隊本季確定無緣季後賽，挑戰中職總冠軍2連霸失利，其中龍隊打擊火力不足，也是球隊被排除在季後賽大門的主因，龍隊總教練葉君璋透露，「會再評估球隊陣型，明年不排除找洋砲，其中中信兄弟強打詹子賢、張志豪、陳子豪也在討論範圍。」中信兄弟今年剛好是面臨強打者「自由合約年」，除詹子賢外，陳子豪、張志豪也都是有一棒開轟鎖定勝利的能力，目前龍隊也在內部討論，等待台灣大賽結束後積極搶人。
中職強打者少見 陳子豪有機會提FA
中信兄弟今年火力依舊十足，全隊77轟是6隊第一，其中陳子豪單季20轟有望，加上張志豪過去也累積連續7季全壘打雙位數的數字，今年也有機會上看10轟，若是可以順利挖角，的確也會讓黃衫軍防不勝防。
其中，年紀最大的張志豪已經37歲，若跟龍隊可以簽下長約，可能也有機會是他生涯最大、最後一紙千萬等級大約，這是否會讓中信兄弟卻步，也會是關鍵。
葉君璋日前受訪時說：「兄弟今年好像蠻多FA的，除了詹子賢外，陳子豪、張志豪都是，我知道他們在市場上，表示我有在注意，知道有這些人，至於要找誰才能確實增加我們的火力，還要再做討論。」
至於洋將佈局方面，葉君璋表示，「請洋砲球團也有在考慮，但至於找哪方面的洋將，還是需要評估，要以球隊的陣型去決定。」
味全龍隊今年球季只有57轟，比起中信兄弟，整整少了20支紅不讓，因此，龍隊會考慮找「強打者」，也毫不意外。
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中信兄弟今年火力依舊十足，全隊77轟是6隊第一，其中陳子豪單季20轟有望，加上張志豪過去也累積連續7季全壘打雙位數的數字，今年也有機會上看10轟，若是可以順利挖角，的確也會讓黃衫軍防不勝防。
其中，年紀最大的張志豪已經37歲，若跟龍隊可以簽下長約，可能也有機會是他生涯最大、最後一紙千萬等級大約，這是否會讓中信兄弟卻步，也會是關鍵。
葉君璋日前受訪時說：「兄弟今年好像蠻多FA的，除了詹子賢外，陳子豪、張志豪都是，我知道他們在市場上，表示我有在注意，知道有這些人，至於要找誰才能確實增加我們的火力，還要再做討論。」
至於洋將佈局方面，葉君璋表示，「請洋砲球團也有在考慮，但至於找哪方面的洋將，還是需要評估，要以球隊的陣型去決定。」
味全龍隊今年球季只有57轟，比起中信兄弟，整整少了20支紅不讓，因此，龍隊會考慮找「強打者」，也毫不意外。