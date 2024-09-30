味全龍要搶各隊FA強打者！葉總鎖定中信兄弟張志豪、陳子豪等人

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▲中信兄弟陳子豪單場雙轟，加上張志豪火力驚人，讓味全龍都想挖角。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟左外野手詹子賢，本季僅有1發全壘打出現，是否有機會轉隊，要看他個人意願。（圖／中信兄弟提供）

張志豪、詹子賢、陳子豪可能轉隊？中職味全龍隊本季確定無緣季後賽，挑戰中職總冠軍2連霸失利，其中龍隊打擊火力不足，也是球隊被排除在季後賽大門的主因，葉君璋日前受訪時說：「兄弟今年好像蠻多FA的，除了詹子賢外，陳子豪、張志豪都是，我知道他們在市場上，表示我有在注意，知道有這些人，至於要找誰才能確實增加我們的火力，還要再做討論。」至於洋將佈局方面，葉君璋表示，「請洋砲球團也有在考慮，但至於找哪方面的洋將，還是需要評估，要以球隊的陣型去決定。」味全龍隊今年球季只有57轟，比起中信兄弟，整整少了20支紅不讓，因此，龍隊會考慮找「強打者」，也毫不意外。