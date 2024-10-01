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美國總統大選倒數約一個月的時間，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與再度成為共和黨總統人選的川普戰況激烈，兩人在國際外交政策以及發言受到國際關注。川普近來針對烏克蘭以及台灣的發言態度頻頻變化，東吳大學政治系助理教授陳方隅在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，其實川普從過去到現在沒有改變，根本來說，川普沒有盟友的概念。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到資深媒體人范琪斐，東吳大學政治系助理教授陳方隅談及美國大選戰況，以及川普與賀錦麗兩人如何面對國際外交和台灣議題。節目主持人邱師儀問到，川普與副手范斯基本上都是孤立主義者以及美國優先的論調，這都可以理解，但奇怪的是今年的川普，似乎有點玩膩了四年前對中國習近平那種強硬的方式，這次似乎對烏克蘭的態度似乎較狠，對習近平也沒有那麼強硬。范琪斐認為，澤倫斯基應該是相當憂慮，這也是現在澤倫斯基為何要趕快與川普見面的原因，需要確認川普的態度是什麼，前次澤倫斯基訪美是見不到川普的，這次來應該是很緊張，烏克蘭戰事現在處於關鍵時期，美國的支持非常重要。范琪斐提到，川普時常提到自己的外交能力很強，但她認為，從川普過往的紀錄來看，若她是澤倫斯基會相當憂慮。范琪斐提到《亞伯拉罕協議》，川普時常將這協議掛在嘴邊作為以色列和阿拉伯衝突，但現在回頭看，為什麼哈瑪斯會攻擊以色列，因為巴勒斯坦人沒有被《亞伯拉罕協議》包含在內，只好用這種極端方式看到巴勒斯坦人處境，再到現在以色列和黎巴嫩之間的衝突，亞伯拉罕協議真的是重大外交勝利嗎，可能須打個問號。為何川普今年習慣強調自己與威權者是好朋友，舉凡普丁和習近平或金正恩等人，如何看川普的轉變？陳方隅認為，從政治學的角度來看，川普比較像是想和現在的執政者做出區別，川普的確觀察到美國孤立主義的勢力興起，極力爭取這些選票，隨便信口胡謅說澤倫斯基來美國帶幾百億走，但川普不僅對澤倫斯基是這樣，對於台日韓也都是如此。陳方隅認為，從過去到現在，川普其實沒有任何改變，他沒有盟友的概念，不論是民主或獨裁國家，都會被他當作談判籌碼，什麼事情能拿來談判或炒作，他就開始講，現在對大家立刻能感受到的就是通膨和財政赤字，川普不管你是不是盟友或民主國家，對他來說，只要能給美國帶來好處的話，他就會放大去談。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。