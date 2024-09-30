石破茂邀高市入閣遭拒！矢板明夫稱「沒誠意」　再揭石破難言之隱

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日本自民黨新總裁、前防衛大臣石破茂將於明（1）日獲國會指名為日本新首相，在正式上任前石破茂率先宣布會解散眾議院進行改選，內閣與黨務的人事籌劃也跟著曝光，其中石破茂對競爭對手高市早苗的安排遭對方拒絕，日本資深媒體人矢板明夫對此就直言，若石破真的想拉攏高市應該釋出更重要的職務，如此看來「很明顯沒有誠意」。矢板明夫在個人臉書粉專指出，日媒近期都在報導石破茂積極組閣的人事安排，一般來說主要陣容已經敲定，但其中卻不見他在競選自民黨總裁的競爭對手、經濟安保擔當大臣高市早苗的身影。在日前的自民黨總裁選舉當中，首輪投票獲最高票的經濟安保擔當大臣高市早苗在第二輪（決選）投票遭到逆轉，石破茂組閣時有意邀請高市擔任自民黨總務會長一職，但高市已拒絕，且也表態無意入閣，該職目前規劃由財務大臣鈴木俊一擔任。矢板明夫指出，高市拒絕的理由是說「想休息一段時間」，於是石破便同意了，「有分析說，石破這麼做，是一步險棋。沒有把黨內最大的敵人收攏在自己的麾下，一旦有風吹草動，高市就有可能率領黨內的非主流派發動倒閣。弄不好，石破內閣會在短期內壽終正寢。」他舉日本政治的慣例為由解釋，在自民黨總裁選之後，當選者往往會釋出善意，拿出重要的位置安撫主要落選者、以促進黨內團結。比如說，2012年的總裁選舉，安倍晉三在第二輪投票中逆轉戰勝石破茂後，安倍立刻邀請石破茂出任自民黨的幹事長。「在自民黨的黨職中，有『幹事長、政調會長、總務會長』三駕馬車之說。幹事長有人事權和分配預算權，權力最大。政調會長負責『制定和調整黨向國會提出的政策』，也是重要的位置。而總務會長則是負責黨內的協調，沒有什麼實權，一般是由德高望重的長老出任，類似於名譽職。」矢板明夫認為，如果石破真的想拉攏高市早苗，應該釋出幹事長、政調會長、或內閣官房長官、外務大臣、經濟產業大臣等重要職務。如果高市接受了，那麼將來即使內閣出了問題，高市也有連帶責任，就沒辦法帶頭倒閣了，「只拿出一個總務會長來安撫高市，很明顯沒有誠意。」那麼為何石破茂會這麼做，他分析認為石破茂本身也有難言之隱，因為自己的派系太小，這次總裁選舉，主要是依靠菅義偉、岸田文雄、森山裕等眾多黨內實力派在關鍵的時刻力挺，才僥倖贏得的。欠的人情太多。不優先論功行賞「友軍」、太照顧「敵軍」的話，政權可能會寸步難行。此外，與高市同屬保守派的小林鷹之，也拒絕了「自民黨廣報（公關）委員長」的位置。矢板明夫研判，不排除在不久的將來，高市和小林兩人聯手，找石破茂麻煩的可能，他也提到日媒產經新聞旗下的「富士晚報」發表評論勸高市不要入閣，標題是「石破政權將短命結束，高市早苗要充電」。