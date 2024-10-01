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美國總統大選倒數約一個月的時間，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與再度成為共和黨總統人選的川普戰況激烈，兩人在國際外交政策以及發言受到國際關注。有鑑於川普近來的對台發言讓人質疑，賀錦麗若上台是否真的對台灣比較好？資深媒體人范琪斐在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，賀錦麗較容易預測才是真的，因她確實較缺乏外交經驗，沿用拜登外交團隊可能性高。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到資深媒體人范琪斐、東吳大學政治系助理教授陳方隅談及美國大選戰況，以及川普與賀錦麗兩人如何面對國際外交和台灣議題。范琪斐認為，賀錦麗當選會比較容易預測對台關係這倒是真的，這是比較出來的，因為川普不按牌理出牌的可能性高；至於賀錦麗，正因為她在外交關係上比較沒有經驗，更有可能是沿用拜登正在用的外交團隊，目前來看這樣的可能性也蠻高的。范琪斐坦言，賀錦麗本人確實是沒有太多外交論述，但就拜登而言，對中國其實比想像中強硬，關稅政策甚至延續川普，拜登針對中國與共和黨不同的地方在於，例如氣候議題，是跟中國可以合作的，不完全是需要對抗的情況，這個論述還持續當中，就看賀錦麗是否還會採取這樣的想法，在某些地方仍然可以合作，但這點現在大家都還在猜。陳方隅坦言，左派在外交論述上確實相對缺乏，且兩大黨有個特性，原先主流的共和黨和主流民主黨其實蠻像的，都是所謂的建制派，維持所謂的國際秩序，但這一掛共和黨反而現在漸漸被川普取代；至於民主黨現在的問題是，外交政策和國內政策有個斷裂，國內政策多半討論經濟、移民、婦女、墮胎、種族，相對來說較沒有特別多精力放在外交政策，因此他也認為賀錦麗若最終選上，將沿用現任團隊，因為她不懂；且美國很有趣，美國不論左右派，都秉持著一個大致相同的概念，「一個東西如果沒有壞掉，那就不要換」。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。