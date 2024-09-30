立委稱「勞工自提退休金」影片點閱率差　勞動部：非法令說明管道

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國民黨立委翁曉玲批評，明年度政府編列高達15億元的媒體業務宣傳費，其中影片「勞工自願提繳退休金」居然只有133觀看人次。勞動部今（30）日表示，系列影片點擊次數均為影片製作廠商飛豬影業有限公司的YouTube頻道，並非勞動部法令說明管道。媒體報導「藍委揭司法院砸3600萬拍影片，觀看最多僅133次」，其中關於「勞工自願提繳退休金」影片點擊率過低一事，勞動部澄清，為了能以淺顯易懂方式說明勞工自願提繳退休金的優點，於是依照《政府採購法》程序公開採購評選，交由飛豬影業股份有限公司，透過新台幣77萬元承作辦理「勞工自願提繳退休金」影片、製作內容圖卡。至於翁曉玲引述的「勞工自願提繳退休金」系列影片點擊次數，勞動部表示，是該影片製作廠商飛豬影業有限公司的YouTube頻道，僅由該公司展示製作成果，並非勞動部法令說明管道，無法呈現影片推廣的實際效益。勞動部說明，「勞工自願提繳退休金」的影片、製作圖卡，皆以生動活潑、貼近民眾的語言呈現自願提繳退休金的制度與優點，主要用於線上學習與說明實體法令。勞動部指出，「勞工自願提繳退休金」的系列影片、圖卡透過勞工退休法令說明會、業務研習座談會、訓練課程、大專校院勞權扎根講座活動、各相關部會及商業同業公會辦理之勞退法令或業務說明會、本部官網、全民勞教e網等多元管道，截至今日累計觸及至少約3萬4000人次。勞動部重申，「勞工自願提繳退休金」系列影片絕非如同報載運用成效不彰，未來仍將持續強化說明勞工自願提繳退休金的制度優點。