山坨兒襲台！卓榮泰：跟上天搶時間防災、跟人民借時間復原

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中颱山坨兒逼近台灣且強度持續增強，暴風圈將直接襲台，對此行政院長卓榮泰今（30）日下午出席中央災害應變中心會議，與屏東縣、高雄市、台南市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、基隆市與澎湖縣進行視訊連線，會後裁示聽完大家的報告很充分完整，每個人都報告得很從容，報告可以從容，但應變情勢絕對不能掉以輕心，另強調過去包括凱米與花蓮地震中央地方都有很好的經驗，希望就是要用在必要的時候，強調颱風來襲之前是跟上天搶時間防災，颱風過後則是向人民借時間復原，用最好的效率恢復大家的生活。卓榮泰聽取各部會與縣市政府報告後，致詞時表示，這次颱風又把大家聚集在這裡，而大家都有豐富的經驗，但經驗必須化為實現，總統賴清德昨日一整天數次關心颱風動向，到昨晚11時許也跟他做了最後一次報告，總統也特別要他代為向在場表達感謝之意，花了很多時間與精神，從過去經驗累積至今，希望能夠有最好的準備來因應。卓榮泰說，他聽到每個報告人都很從容，這樣很好，報告可以從容但應變情勢絕對不能掉以輕心，要提高警覺，本次颱風應該會帶來強風豪雨，對全台構成很大的威脅，防災不分中央地方，感謝8個縣市長共同瞭解各地狀況，中央地方要隨時保持密切聯繫。卓榮泰也提醒，各單位務必提高警覺土石結構不穩的地方，且這次警戒地區高達392處比過去要多，經過0403花蓮地震與凱米，土石結構鬆軟也非常不穩定，中央災害應變中心會跨部會整合，這裡要發揮關鍵，透過科技運用減少災害。另預測山區雨量高達1300毫米、平地也有1000毫米，都能發生嚴重土石流淹水，相關部會要提高警覺，也請地方政府啟動避難措施，疏散、勸離等都要先做好 ，優先保護高風險區域弱勢族群。卓榮泰也提及交通經常受困之處，災害發生時調度困難，必須也要提前部署，要盤點人力、物資及救援設備，確保救災及運輸工具完畢，離島跟東部交通地區，請交通部特別提高警覺，落實雨量監控，人民生命安全為最優先，務必提前規劃交通疏離機制。而高雄、屏東與嘉南各地，颱風可以能從高屏登陸，卓榮泰要求經濟部、農業部協助大樓與工業廠區防災整備，請中央協助抽水設備；請農業部掌握農產品供應確保民生需求不受影響；經濟部則要確保供水供電穩定，讓人民在颱風期間基本生活不會受到影響。也強調在颱風期間各單位同仁在執行搶修與救援工作之際，注意自己本身的安全，保護民眾安全是責任，而自己的安全更是首要。最後卓榮泰說，颱風不像地震，不是突如其來，有充裕的時間做好準備，因此自己常說，颱風來之前是跟上天搶時間，而颱風過後則是要跟人民借時間，用最好的效率恢復大家的生活。