毛孩也能享受身心靈服務 這家寵物旅館主打療癒成亮點

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▲《家‧毛孩‧療癒旅館》主要提供狗狗貓咪住宿，以及狗狗安親服務。（圖／業者提供）

飼養毛小孩蔚為風尚，帶動寵物產業蓬勃興盛。以寵物旅館為例，像似雨後春筍，一條街上可能出現二、三家，如何挑選讓飼主頭痛。位於桃園寵物旅館《家‧毛孩‧療癒旅館》，主打注重寵物「身心靈品質」頗獲飼主認同，開幕至今未滿一年，「回客率」超高，推薦給毛爸媽們，不妨讓毛小孩來一趟細緻呵護的身心靈體驗！《家‧毛孩‧療癒旅館》業者，擁有多年寵物旅館經驗，具備PCP寵物照護員證照，堅持每個細節都給毛小孩最貼心的照顧，舉凡洗滌寵物碗、寵物床等，皆不惜成本使用高品質毛孩專用品，讓入住的毛小孩都能健康開心享受療癒假期！《家‧毛孩‧療癒旅館》與其他寵物旅館最大不同，在於老闆娘為英國天使靈氣療癒師，以及日本JPMA寵物淋巴按摩師，療癒過程傳遞純淨愛的能量，幫助毛孩們放鬆日常壓力、舒緩焦慮緊張。至於按摩則可以疏通毛小孩身上的淋巴通道，放鬆緊繃的穴道。此外，老闆娘在寵物溝通和行為學方面也有深厚的基礎，這些專業技術使得寵物旅館的服務，更加全面和貼心。旅館著重於毛孩子的身心靈，「療癒」是這間店的基準，就像人類一樣，先擁有健康的身心靈，才能在生活與健康方面獲得一定的平衡，寵物也是同理，不是僅僅只有照顧寵物，在基本的照護之外，老闆深信，只有擁有健康的身心靈，毛孩們才能擁有幸福的笑容。《家‧毛孩‧療癒旅館》主要提供狗狗貓咪住宿，以及狗狗安親服務，讓要上班的飼主，上班前將狗狗帶過來，下班再接回去。對於新手爸媽也會提供許多專業建議，幫助飼主與貓狗們建立愛的連結。旅館也有附設毛孩療癒商店，精選各種療癒系寵物選品，從毛孩療癒花草包到日本專科保健品，全方面呵護毛孩的身心靈。除此之外，《家‧毛孩‧療癒旅館》也有寵物澡堂的服務，提供多種狗狗湯浴，夏天一定要來家毛孩泡一個清爽的檜木浴，也有獨家研發的巴赫花精泉浴。另《家‧毛孩‧療癒旅館》的貓咪住宿，採獨棟挑高設計，在貓房裡不僅可以觀看窗外景色，還擁有完美的採光，讓喵咪可以邊曬著太陽，邊欣賞陽臺茂盛綠植栽。《家‧毛孩‧療癒旅館》開業不到一年，就擁有客人一致好評反饋，尤其在環境與服務方面評價最高。若有寵物住宿、安親及澡堂服務需求，這間寵物旅館大大推薦給毛爸媽們，讓毛小孩來一趟細緻呵護的身心靈體驗吧！