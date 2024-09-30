謝祖武帶去買車只付頭期　兒謝展榮傻眼打工繳貸款：這麼黑心的嗎

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▲《有生之年》劇中母子檔方志友（左起）與謝展榮雙雙入圍金鐘獎。（圖／TVBS提供）

謝祖武的21歲獨子謝展榮以TVBS《有生之年》入圍金鐘戲劇節目最具潛力新人獎，他今（30）日和劇中媽媽方志友一起出席媒體茶敘。他現就讀台北藝術大學戲劇系四年級，在18歲就被父親「丟包」，學費跟生活費自付，現在每月還要扛車貸，他曝當時是父親帶他看車，感覺要送禮，沒想到父親付完頭期款後，接下來由他繳錢，謝展榮吐槽：「怎麼有這麼黑心。」謝展榮劇中表現亮眼，繼承父親衣缽正式進軍演藝圈，他得知入圍當下正在電腦前選課，被一個不熟的學弟恭喜，透過媽媽也是經紀人傳話感謝導演，父親謝祖武則曾透露是看新聞才知道，謝展榮說：「我也很少回家，他（謝祖武）應該也是開心。」得知父親給他演技打61分，謝展榮酷酷回說：「OK啊，有及格。」謝展榮對於金鐘紅毯穿著沒什麼想法，可能會穿以前高中舞會買的西裝，「或是去平價品牌買一套。」他已經邀約屏東的外公外婆、兩位好兄弟來到現場，不過他還沒有問父親，被提醒才笑說：「對喔，應該要問。」一旁飾演媽媽的方志友則建議，劇中她有帶「兒子」去買老鷹內褲，可以考慮穿帶來好運。謝展榮則表示，那條老鷹內褲剛好在他家，因為當時拍完戲，劇組工作人員沒有想回收，於是給他帶回家，還用牛皮紙袋封起來，算是拍戲回憶。而他現在學費、生活費自付，身上還有車貸，謝展榮課餘時間會去咖啡廳打工，領基本時薪183元，他無奈表示，當初是因為父親覺得他的舊車沒安全氣囊有些危險，所以帶他去看車，「他問我『喜歡嗎？』我以為要送我。」眾人聊到金鐘得主會有獎金，他連忙眼睛發亮，瞬間有笑容，之前對於得獎沒想法，馬上有興趣。