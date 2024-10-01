10月追星／(G)I-DLE、TXT要一起來台灣啦！aespa接力「降臨桃園」

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▲10月日本、韓國藝人「寶島追星攻略」。（圖／ICON Promotions、KKLIVE Taiwan、遠雄創藝、SHOW Office、桃園鐵玫瑰音樂節、Urban RooT 城市之根音樂、趣・韓國、LDH愛夢悅、三啪娛樂行銷有限公司、G-MUSIC、D-SHOW、遠傳電信、希林國際、藝凱娛樂、超級圓頂）

10月到來，本月週週也是有很多日本、韓國男女神來台，第1週卡司就讓人興奮尖叫，(G)I-DLE自10月4日至6日，一連3天在「台北小巨蛋」開唱；BTS師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）則在10月5日至6日於「林口體育館」連HIGH兩天；第3週還有NMIXX、aespa、AKMU（樂童音樂家）等人來台，在桃園巨蛋接力開唱，相當熱鬧。(G)I-DLE去年（2023）7月首次在台舉辦專場活動，當時2天1萬張門票售完，驗證非凡魅力。她們今年相隔1年再來台，將於10月4日、5日、6日開唱，這次還將場地升級到「台北小巨蛋」，而且還比去年多唱1天，3天3萬張的門票依然被搶光光，顯現Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華5位女神在台的高人氣。二度來台的TXT，這次在台演出也將場地升級，到能容納9000人的林口體育館舉辦2天演唱會，儘管5日、6日撞場(G)I-DLE，票房也不輸前輩，2場演出也是賣光光，實力非凡。Mahiru演唱會時間：10月4日（五）19：30地點：Legacy Taipei(G)I-DLE演唱會時間：10月4日（五）19：3010月5日（六）19：3010月6日（日）17：30地點：台北小巨蛋TXT演唱會時間：10月5日（六）18：0010月6日（日）17：00地點：林口體育館南優鉉演唱會時間：10月5日（六）18：00地點：台大綜合體育館1樓82MAJOR桃園鐵玫瑰音樂節時間：10月5日（六）15：00（出場時間未定）地點：桃園陽光劇場SINCE台北演唱會時間：10月5日（六）20：00地點：NUZONESEVENUS粉絲見面會時間：10月6日（日）14：00、18：00地點：CLAPPER STUDIO李起光演唱會時間：10月6日（日）18：00地點：台大綜合體育館1樓今市隆二演唱會時間：10月6日（日）16：30地點：Zepp New TaipeiILY:1演唱會時間：10月12日（六）18：00地點：WESTARASC2NT演唱會時間：10月13日（日）18：00地點：WESTARNMIXX、aespa、AKMU拼盤K-WONDER演唱會時間：10月19日（六）18：00地點：桃園巨蛋COLDE演唱會時間：10月22日（二）20：00地點：Zepp New TaipeiCHEN粉絲見面會時間：10月25日（五）地點：Legacy TERAw-inds.演唱會時間：10月26日（六）18：00地點：TICC台北國際會議中心FTISLAND演唱會時間：10月26日（六）17：00地點：高雄流行音樂中心-海音館崔振赫粉絲見面會時間：10月26日（六）19：00地點：台大綜合體育館1樓WINNER粉絲見面會時間：10月27日（日）18：00地點：Legacy TERA