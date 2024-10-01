10月追星／(G)I-DLE、TXT要一起來台灣啦！aespa接力「降臨桃園」

10月到來，本月週週也是有很多日本、韓國男女神來台，第1週卡司就讓人興奮尖叫，(G)I-DLE自10月4日至6日，一連3天在「台北小巨蛋」開唱；BTS師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）則在10月5日至6日於「林口體育館」連HIGH兩天；第3週還有NMIXX、aespa、AKMU（樂童音樂家）等人來台，在桃園巨蛋接力開唱，相當熱鬧。
(G)I-DLE去年（2023）7月首次在台舉辦專場活動，當時2天1萬張門票售完，驗證非凡魅力。她們今年相隔1年再來台，將於10月4日、5日、6日開唱，這次還將場地升級到「台北小巨蛋」，而且還比去年多唱1天，3天3萬張的門票依然被搶光光，顯現Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華5位女神在台的高人氣。
二度來台的TXT，這次在台演出也將場地升級，到能容納9000人的林口體育館舉辦2天演唱會，儘管5日、6日撞場(G)I-DLE，票房也不輸前輩，2場演出也是賣光光，實力非凡。
📍10月來台日本、韓國藝人行程表：
Mahiru演唱會
時間：10月4日（五）19：30
地點：Legacy Taipei
(G)I-DLE演唱會
時間：
10月4日（五）19：30
10月5日（六）19：30
10月6日（日）17：30
地點：台北小巨蛋
TXT演唱會
時間：
10月5日（六）18：00
10月6日（日）17：00
地點：林口體育館
南優鉉演唱會
時間：10月5日（六）18：00
地點：台大綜合體育館1樓
82MAJOR桃園鐵玫瑰音樂節
時間：10月5日（六）15：00（出場時間未定）
地點：桃園陽光劇場
SINCE台北演唱會
時間：10月5日（六）20：00
地點：NUZONE
SEVENUS粉絲見面會
時間：10月6日（日）14：00、18：00
地點：CLAPPER STUDIO
李起光演唱會
時間：10月6日（日）18：00
地點：台大綜合體育館1樓
今市隆二演唱會
時間：10月6日（日）16：30
地點：Zepp New Taipei
ILY:1演唱會
時間：10月12日（六）18：00
地點：WESTAR
ASC2NT演唱會
時間：10月13日（日）18：00
地點：WESTAR
NMIXX、aespa、AKMU拼盤K-WONDER演唱會
時間：10月19日（六）18：00
地點：桃園巨蛋
COLDE演唱會
時間：10月22日（二）20：00
地點：Zepp New Taipei
CHEN粉絲見面會
時間：10月25日（五）
地點：Legacy TERA
w-inds.演唱會
時間：10月26日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
FTISLAND演唱會
時間：10月26日（六）17：00
地點：高雄流行音樂中心-海音館
崔振赫粉絲見面會
時間：10月26日（六）19：00
地點：台大綜合體育館1樓
WINNER粉絲見面會
時間：10月27日（日）18：00
地點：Legacy TERA
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二度來台的TXT，這次在台演出也將場地升級，到能容納9000人的林口體育館舉辦2天演唱會，儘管5日、6日撞場(G)I-DLE，票房也不輸前輩，2場演出也是賣光光，實力非凡。
📍10月來台日本、韓國藝人行程表：
Mahiru演唱會
時間：10月4日（五）19：30
地點：Legacy Taipei
(G)I-DLE演唱會
時間：
10月4日（五）19：30
10月5日（六）19：30
10月6日（日）17：30
地點：台北小巨蛋
TXT演唱會
時間：
10月5日（六）18：00
10月6日（日）17：00
地點：林口體育館
南優鉉演唱會
時間：10月5日（六）18：00
地點：台大綜合體育館1樓
82MAJOR桃園鐵玫瑰音樂節
時間：10月5日（六）15：00（出場時間未定）
地點：桃園陽光劇場
SINCE台北演唱會
時間：10月5日（六）20：00
地點：NUZONE
SEVENUS粉絲見面會
時間：10月6日（日）14：00、18：00
地點：CLAPPER STUDIO
李起光演唱會
時間：10月6日（日）18：00
地點：台大綜合體育館1樓
今市隆二演唱會
時間：10月6日（日）16：30
地點：Zepp New Taipei
ILY:1演唱會
時間：10月12日（六）18：00
地點：WESTAR
ASC2NT演唱會
時間：10月13日（日）18：00
地點：WESTAR
NMIXX、aespa、AKMU拼盤K-WONDER演唱會
時間：10月19日（六）18：00
地點：桃園巨蛋
COLDE演唱會
時間：10月22日（二）20：00
地點：Zepp New Taipei
CHEN粉絲見面會
時間：10月25日（五）
地點：Legacy TERA
w-inds.演唱會
時間：10月26日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
FTISLAND演唱會
時間：10月26日（六）17：00
地點：高雄流行音樂中心-海音館
崔振赫粉絲見面會
時間：10月26日（六）19：00
地點：台大綜合體育館1樓
WINNER粉絲見面會
時間：10月27日（日）18：00
地點：Legacy TERA