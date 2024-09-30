陳妍希驚爆「明年官宣離婚」！與陳曉協議進度曝　為1事被下禁令

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▲微博上最新爆料指出，陳妍希與陳曉已經進入離婚協商的最後階段。（圖／追星娛綜微博）

▲陳妍希（右1）被拍到現身機場，陳妍希的媽媽帶著小星星（右2）來接機。（圖／推理君江小宴微博）

▲陳妍希（右）與陳曉（左）因拍戲而相識、相戀，婚後卻屢傳婚變傳言。（圖／電視劇透社微博）

藝人陳妍希2016年與中國演員陳曉結婚，婚後卻屢傳婚變。今年6月被爆出2人目前已經分居1年多，陳曉對陳妍希與兒子避而不見。如今又有消息指出，夫妻倆已經進入協議離婚的最後階段，預計明年過年就會正式離婚，但因2人都有代言在身，品牌方要求雙方目前還不能公開，不過消息皆未受證實。陳妍希與陳曉過去合作《神鵰俠侶》相戀，婚後育有1子「小星星」。今年6月，有消息指出陳妍希和陳曉已經分居1年多，男方突然打包行李離開，且這段時間陳曉換掉手機號碼、微信拉黑陳妍希，甚至連兒子小星星都不肯見，陳妍希只能透過工作人員或2人的共同朋友聯繫陳曉。而根據微博上最新爆料指出，陳妍希與陳曉已經進入離婚協商的最後階段，預計明年過年將會官宣離婚。而之所以要拖到明年，是因2人都有代言在身，品牌方要求雙方目前還不能公開。不過針對種種婚變傳言，夫妻倆皆未回應，令外界霧裡看花。而陳妍希近期剛結束新戲《狙擊蝴蝶》，今（30）日有人目擊陳妍希的媽媽帶著8歲的「小星星」來與她會合，畫面中陳妍希穿著黑色T恤與白色短褲，頭戴鴨舌帽紮著馬尾，看起來十分有活力，母子重逢畫面相當溫馨。