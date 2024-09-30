健保改革沒誠意　林思銘質疑賴清德政府開芭樂票

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國民黨團今（30）日召開「政府承諾健保點值每點0.95元，明顯跳票？」記者會，不滿總統賴清德曾在競選期間承諾提高健保點值，上個立法院會期也通過主決議，明年度的預算卻沒編列經費。國民黨團書記長林思銘質疑賴政府，「這不是芭樂票，什麼才是芭樂票？」，痛批賴政府沒有推動健保改革的誠意。林思銘提到，賴清德在競選期間承諾過健保點值要從每點0.9元朝向1.1元邁進，讓醫護對健保的改革充滿期待，但賴就任4個多月以來，政府對於健保改革支票的態度迅速轉變，選前說一套，選後就變調，翻臉比翻書還快，請問賴政府，這不是芭樂票，什麼是芭樂票？國民黨立委王育敏表示，上個立法院期衛環委員會最重要的事情，就是回應醫界期待，將健保點值提高到0.95元，從公聽會、委員會專案審查到朝野協商。但在立法院簽下主決議後，民進黨卻當作沒發生，轉身就不算數，呼嚨醫護、呼嚨人民。國民黨立委陳菁徽指出，政府會跟基層說要共體時艱，為了讓最後點值的數字比較好看，所以必須「攤扣」，要求所有基層醫療院所直接扣除部分申報的點值，齊頭式、無條件的將醫護的勞動付出「做功德」。然而在健保署關於點值費用申報及審查流程介紹的流程圖中，沒有看到攤扣的法律依據，更別說救濟程序，轟這行為是政府赤裸裸公開帶頭當違法強盜，坑殺醫護人員權益。林思銘表示，立法院上個月期就通過主決議，要求衛福部在2025年6月以前平均點值要達到0.95元，這個缺口大概是700億元，但翻開明年的總預算，完全沒有看到衛福部編列相關預算，賴政府完全沒有推動健保改革的誠意，根本失信於民。對於賴政府在健保改革政策的失信上，國民黨團請求、要求賴政府和衛福部：一、健保改革事關全民健康，政府應正視自身責任，而非空談承諾。二、衛福部在預算編列上，必須作出明確的具體方案，確保健保點值提升的實現。三、政府必須重視醫護及醫療品質，立即行動，以兌現選前的改革承諾。