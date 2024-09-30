戴資穎因傷確定退出北極和丹麥公開賽　林俊易台北賽後連3站缺席

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台灣羽球名將戴資穎今年是最後一年以選手身分出戰世界羽聯賽事，但由於身體傷病，她在之後的的北極羽球公開賽和丹麥公開賽，皆已經退賽，不會參賽，將好好養傷待恢復到一定狀態後再戰。北極賽選擇不打的台灣選手還有林俊易，她因為左肩不適，此前已經退出澳門林丹盃及中國公開賽。世界排名第5的戴資穎一直有著嚴重左膝傷勢問題，巴黎奧運止步小組賽，之後在夏天尾巴的幾場巡迴賽她的發揮也受到影響，常常無法完成賽事以退賽收場。之後世界羽連巡迴賽將進入北歐賽季，戴資穎原定要在北極羽球公開賽、丹麥公開賽等兩站出賽，爭取年終賽積分，不過從剛剛的參賽名單來看她已經選擇退賽。戴資穎今年就會結束選手生涯，她在受訪時曾表示自己可能不會舉辦退役賽，至於退賽後的規劃，可能會先休息一陣子，未來的選擇會在這一段時間再好好想想。