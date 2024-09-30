颱風最新動態整理！山陀兒「最新路徑、登陸時間、風雨影響」一覽

山陀兒颱風來襲！遠百花蓮緊急調整營業時間　20:30後暫停營業

記者蕭涵云/綜合報導

▲颱風「山陀兒」越走越慢、風雨越晚越大，百貨「遠百花蓮」緊急宣布營業時間調整，百貨今20:30後暫停營業。環球購物中心Global Mall屏東市「今晚正常營業，視風雨狀況調整」。（圖/NOWnews影像中心）
▲颱風「山陀兒」越走越慢、風雨越晚越大，百貨「遠百花蓮」緊急宣布營業時間調整，百貨今20:30後暫停營業。環球購物中心Global Mall屏東市「今晚正常營業，視風雨狀況調整」。（圖/NOWnews影像中心）
今年第18號颱風「山陀兒」越走越慢、風雨越晚越大，百貨業已受到影響，「遠百花蓮」緊急宣布營業時間調整，百貨將於今（30）日20:30後暫停營業，愛買正常營業至22:00。由於花蓮、屏東部分地區已經宣布晚上6點後停班停課，位於屏東市的環球購物中心Global Mall則回應：「今天晚上正常營業，會視風雨狀況調整」。

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根據中央氣象署表示，中度颱風「山陀兒」強度持續增強，越走越慢、風雨越晚越大，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，提醒颱風路徑將替台灣帶來2波形態不同的降雨，「花東雨勢不停，南部下完換北部」。

百貨業也受到山陀兒颱風影響，遠百花蓮緊急宣布營業時間調整，「百貨20:30後暫停營業，愛買正常營業至22:00」。

由於花蓮、屏東部分地區已經宣布晚上6點後停班停課，位於屏東市的環球購物中心Global Mall則回應：「今天晚上正常營業，會視風雨狀況調整」。

▲中央氣象署針今（12）日晚間針對3縣市發布大雨特報，受到東北季風影響，今（12日）晚至明（13）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲天色晚了，颱風「山陀兒」越走越慢、風雨越晚越大，民眾通勤注意安全。（圖／記者葉政勳攝）

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