山陀兒颱風來襲！遠百花蓮緊急調整營業時間　20:30後暫停營業

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▲天色晚了，颱風「山陀兒」越走越慢、風雨越晚越大，民眾通勤注意安全。（圖／記者葉政勳攝）

今年第18號颱風「山陀兒」越走越慢、風雨越晚越大，百貨業已受到影響，「遠百花蓮」緊急宣布營業時間調整，百貨將於今（30）日20:30後暫停營業，愛買正常營業至22:00。由於花蓮、屏東部分地區已經宣布晚上6點後停班停課，位於屏東市的環球購物中心Global Mall則回應：「今天晚上正常營業，會視風雨狀況調整」。根據中央氣象署表示，中度颱風「山陀兒」強度持續增強，越走越慢、風雨越晚越大，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，提醒颱風路徑將替台灣帶來2波形態不同的降雨，「花東雨勢不停，南部下完換北部」。百貨業也受到山陀兒颱風影響，由於花蓮、屏東部分地區已經宣布晚上6點後停班停課，位於