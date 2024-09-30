「山陀兒」颱風來襲　高市公園處提醒車輛勿停路樹下

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▲為降低災害損失，做好防颱準備，工務局公園處除動員人力加強所管轄的行道樹疏枝修剪、支架固定，及路燈、開關箱檢修等。（圖／高市府工務局提供）

颱風「山陀兒」預計於明(1)日深夜左右，在南高雄至恆春一帶登陸。高雄市工務局公園處持續強化防颱整備工作，加強全市行道樹木支架加固巡檢及路燈檢測，並成立應變小組，調度救災機具人力能量，可即時增援投入救災。另提醒民眾颱風期間為避免路樹折枝斷落砸壞車輛，儘量不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全。工務局局長楊欽富表示，為降低災害損失，做好防颱準備，工務局公園處除動員人力加強所管轄的行道樹疏枝修剪、支架固定，及路燈、開關箱檢修等，並整備自有救災機具人力，如接獲路樹斷枝通報時，立即派員至現場排除障礙，維持交通順暢；若有災情發生，亦馬上投入救災。公園處指出，因應山陀兒颱風逼近，該處持續加強樹木支架巡檢固定及路、園燈巡檢；並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，並請往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢；颱風過後，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。