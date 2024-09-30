解決產業缺工問題！產業園區管理局台南分局與5校媒合人才留台

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▲產業園區管理局台南分局聯合5大學校院媒合國際人才留台工作。(圖／產業園區管理局台南分局提供)

▲產業園區管理局台南分局分局長曹家文致詞。(圖／產業園區管理局台南分局提供)

經濟部產業園區管理局台南分局於今(30)日，在雲林縣祥圃良作工場，舉辦聯合5大學校院媒合國際生及僑生企業實習聯合說明會，期媒合國際人才留台工作，以解決產業缺工問題。產業園區管理局台南分局聯合5大學校院媒合國際人才留台工作說明會，是由產業園區管理局台南分局分局長曹家文主持，有斗六廠協會理事長許溫德、雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、虎尾科技大學產學處處長涂光億、雲林縣政府工策會副總幹事黃意玲、雲林縣政府建設處代理處長鄭峰明、中部工業區理事長聯誼會會長廖憲平、豐田廠聯會會長林陽山、元長廠聯會會長陳政利、雲林科技廠協會理事長陳麒升等人，以及來自產官學研各界代表與會，運用工學交替制度，吸引優秀國際生來台學習及留台工作。產業園區管理局台南分局分局長曹家文表示，隨著國內經濟復甦，帶動人才需求，但因少子化之趨勢，導致目前產業界普遍面臨缺工的問題，該分局為解決缺工問題，乃舉辦此一媒合國際生及僑生企業實習聯合說明會，邀請虎尾科大、雲林科大、中正大學、吳鳳科大、南華大學等大學校院攜手出擊，共同招攬國際優秀人才。曹家文說，此次活動主軸，由虎尾科大等5所大學分享各校配合政府政策推動國際生新型專班情形、未來實施方案，以及與企業合作策略及案例分享，透過學校結合政府與企業資源，增進國際學生來台就學與就業誘因，加速補足產業所需人才，解決產業界人才斷層問題，以提升我國產業競爭力。曹家文指出，此次媒合說明會旨在搭建企業與各國國際生及僑生合作橋樑，透過多元背景與專業技能的國際人才，解決產業園區內企業的技術及勞動力缺口，讓企業從進駐到後續發展，都能即時提供全面的政策補助與人才媒合支援，以確保企業順利營運與成長，為企業和國際人才提供交流的機會，期望促進更多雙方合作，減少缺工問題。