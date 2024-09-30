緊接召開山陀兒颱風工作會議　陳其邁：對高雄影響不容小覷

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根據中央氣象署資料顯示，中度山陀兒颱風暴風圈已進入臺灣南方近海，高雄也已劃入陸上警戒，各地風雨逐漸轉強，高市府已於午間開設一級應變中心嚴正以待。市長陳其邁今(30)日上午接連於三民區、岡山區及仁武區進行防颱視察工作，隨後轉往災害應變中心主持第一次工作會議，並與各區公所進行視訊，關心防颱措施整備情形，稍早也與行政院長卓榮泰視訊連線說明。陳其邁表示，本市土石流潛勢溪流達黃色警戒計68條、大規模崩塌達黃色警戒計2處，保全對象1,580位，另有110位特殊病患，皆已全部撤離。此外，根據氣象署預估本次山陀兒颱風路徑，直接於高雄登陸的機率高，對高雄影響不容小覷，陳其邁指出，由於颱風在台灣南部海峽的逗留，將進一步增強颱風力道，預估對高雄沿海地區將造成非常大的影響，再次提醒民眾避免前往沿海地區進行不必要的活動，也要求警察局聯繫相關海巡署等單位，對於違反防颱準備工作的民眾，要求強制撤離，且即刻開罰，務必確保民眾安全。陳其邁接續說明，對於易淹水地區，本市已備妥2萬3000個沙包供民眾領取，並及早安裝防水閘門，另外開放臨時停車場309處(9,705個車位)，提供市民車輛停放。針對易淹水地區，陳其邁則請環保局務必加強清除排水口落葉與垃圾，避免積淹水災情。並請交通局及捷運局對渡輪、捷運、輕軌之運行，做好強陣風因應準備，確保行駛安全。請水利局確保所有抽水機組保持勘用狀態，提早佈置抽水機，此外，務必督導本市淹水潛勢區、沿海低窪地區區公所，做好區域排水措施，預備充足砂包，確保各地區水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。陳其邁接續請工務局針對行道樹及新植樹栽加固作業多加費心。請各局處巡查轄管工程工地之施工圍籬、鷹架及相關設備設施，並加強固定或移置作業，另對大型廣告物或行道樹枝葉等易受強風吹落之懸掛物品，進行固定、拆除或修剪作業。此外，他也提及日前0403花蓮地震，當時本市山區震度達4級，後續大小餘震不斷，山區應慎防坍方、落石及土石流，請水利局、工務局及公路局南區養護工程分局，用路人應密切注意本市道路及台20（南橫公路）(桃源區)、台27(六龜區)、台28(六龜區)、台29(那瑪夏區)等山區道路是否有預警性封閉或中斷情形。