iPhone 代代換新！升級 16 Pro超滿意　外媒讚「不後悔」4原因

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▲外媒沒有提到 iPhone 16 新加入的「相機控制」按鍵，可能還需要一點時間習慣。（圖／記者陳明安攝）

▲可以自定義照片「風格」，可以提高照片的質感，不用經由第三方App來編輯。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone每年新機都會被抱怨新功能「擠牙膏」，認為升級幅度不夠大，讓人覺得沒必要「代代換新」。外媒9to5mac就認為對於iPhone 15 Pro的用戶來說，今年升級不夠明顯，但如果想要追求更好的iPhone，iPhone 16 Pro 相較於上一代還是有不少優點， 像是續航力更好、散熱更棒、5倍變焦很實用，以及新色沙漠色鈦金屬，認為升級後完全不會後悔。🟡續航更好、散熱更棒外媒認為，蘋果這次在改變了iPhone的內部電池設計，與去年的15 Pro相比有明顯提升，除了電量變大之外，散熱狀況也更好，一整週的使用體驗，根據該名記者表示「不記得有過熱的情況」，可以幫助手機在各種環境下保持最佳性能。🟡1 尼特最低亮度現代人經常會在睡前滑一下手機，但如果在黑暗環境下點亮 iPhone，自己可能會被亮到不舒服，iPhone 16 Pro亮度可低至 1 尼特，就能避免這樣的情況發生。🟡5倍長焦鏡頭上一代只有提供Max 機型有5倍變焦，這次Pro都有5倍光學變焦，大於拍照來說會有很大的幫助。🟡沙漠鈦金屬iPhone 16 Pro加入了沙漠鈦金屬色，好不好看因人而異，看起來很像金色，且有特殊的光澤，有時會有香檳色或玫瑰金的感覺。《NOWnews》記者也是從iPhone 15 Pro換到iPhone 16 Pro的用戶，對於外媒的評測5倍變焦也相當認同，以往只有3倍變焦，有5倍焦段之後在外面卡位拍攝時相對輕鬆一些，可以更輕鬆的拉近拍攝主體，此外，相機還有一項值得提的功能就是「風格」，可以自行調整不同色調的照片，不用使用第三方的App，可以增加照片的精緻感。另外，續航力很明顯的有感覺，外出一整天到家，電量還有20%以上。至於這次大力宣傳的相機控制按鍵，雖然不至於會誤觸，但使用了一週，其實還沒有養成直接用該按鍵拍攝的習慣，不管直式或橫式都覺得手卡卡的，會期待有更多的功能加入。