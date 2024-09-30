開啟離岸風電新篇章！台船環海風電工程公司董座由曾國正接任

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▲台灣國際造船公司董事長黃正弘說明曾國正接任台船環海風電工程公司董事長，必能開啟離岸風電新篇章。(資料照／記者黃守作攝)

▲台船環海風電工程公司董事長一職由曾國正接任，以開啟離岸風電新篇章。(資料照／記者黃守作攝)

台船環海風電工程公司董事長一職，由兼具海工造船及離岸風電產業知能的前台灣國際造船公司總經理曾國正接任，以開啟離岸風電新篇章。台灣國際造船公司董事長黃正弘表示，台灣國際造船公司經營管理層於8月改組，由他擔任董事長，台船公司為能持續投入及有效經營離岸風電海事工程產業，乃再指派前台灣國際造船公司總經理曾國正接任轉投資公司台船環海風電工程公司董事，並於今(113)年9月24日獲得董事會一致認為是一個最佳人選，兼具造船產業及海事工程之背景，而對公司創立初期之貢獻與付出更獲得一致肯定，董事會相信在曾國正的帶領下，台船環海風電工程公司在未來發展必能持續及穩定的成長。黃正弘說，曾國正曾於106年至110年任台船公司總經理，於台船環海創立初期亦兼任公司董事長，帶領團隊爭取離岸風電海事工程業務，時任期間簽訂中能風場風機安裝管理計畫及水下基礎安裝計畫、海龍離岸風電計畫之運輸與安裝等重要海事工程合約，為台船環海奠定穩定之業務基礎。黃正弘並說，當時為落實政府推動海工造船本土化政策，擴展海事主力工作船之量能，台船環海風電工程公司董事長曾國正也率隊帶領合作夥伴DEME Offshore之決策領導層及大股東分別拜會經濟部、能源署、產業發展署說明投資本土海事工作船之重要性，讓國內第一艘離岸風電海事工程船─環海翡翠輪(Green Jade)以超過70億元之投資計畫，在我國順利誕生，並於109年起由台船公司進行設計與建造之我國籍工作船，為台灣離岸風電海事工程船舶量能開啟了新的篇章。台船環海風電工程公司董事長曾國正指出，他能再次派任至台船環海接任董事長，非常感謝母公司黃正弘董事長的支持與肯定，能與昔日團隊夥伴再一次為台灣離岸風電海事工程一起合作，內心充滿感激與喜悅，尤其看到本土工作船環海翡翠輪執行中能與海龍計畫有如此高效率與高品質之成果展現下，我們深信持續與DEME Offshore合作在未來必能創造出國際性之業務，以台灣為基礎，走向亞洲邁向國際之專業海事工程公司。